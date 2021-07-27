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2021屏東電影節 魏德聖擔任電影節大使

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦2021第6屆屏東電影節徵件投稿活動，今年以「屏東好好」為主題徵選，即日起報名至8月31日。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府舉辦2021第6屆屏東電影節徵件投稿活動，今年以「屏東好好」為主題徵選，即日起報名至8月31日。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府舉辦2021第6屆屏東電影節徵件投稿活動，今年以「屏東好好」為主題徵選，即日起報名至8月31日，邀請導演魏德聖擔任活動大使，縣長潘孟安說，透過鏡頭發掘屏東各種美好，結合在地文化激發更多優秀動人的創作，讓更多人看到「屏東好好」的在地魅力。

「好的影片，就是最佳的城市行銷」，縣長潘孟安說，影像傳達的魅力最能打動人心，從以往賣座影片吸引民眾追星朝聖就可見一斑，屏東電影節歷屆累積優秀作品，除創造競賽平台給熱愛藝術創作的年輕人有空間發揮，培養影視產業人才，為支持電影人逐夢，補助入選決賽團隊拍攝經費，鼓勵優秀電影製作者及有意從事影視產業的學子發揮才華，踴躍報名參加。

屏東電影節徵件活動分海選及決賽兩階段評選，海選階段採投稿劇本的方式，由電影製作業、後製、發行業、映演業等不同領域的七位電影人，擔任評審，選出10組的優質團隊進入決選。

入選決選隊伍，縣府提供每隊駐地拍攝補助經費10萬元，由導師指導拍攝技巧、調整方向及內容，預計9月中旬將進行駐地拍攝，屆時各團隊應依中央流行疫情指揮中心最新防疫規定，遵守各項防疫指引，最後決賽階段將由評審團共同選出首獎、網路人氣獎、最佳攝影獎、最佳編劇獎、最佳剪輯獎、最佳演員獎及最佳導演獎等，並角逐最高首獎獎金60萬元。

2021屏東電影節相關資訊及報名方式請上官網查詢：https://2021pingtungfilm.com/

屏東縣政府 電影 潘孟安

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