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延續亡妻善舉 高雄暖男捐車送暖偏鄉

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
高雄市民黃振諒（左二）透過市議員李雅慧（左一）牽線，捐贈社會局一輛「青瘋俠育兒資源行動車」。圖／高雄市社會局提供
高雄市民黃振諒（左二）透過市議員李雅慧（左一）牽線，捐贈社會局一輛「青瘋俠育兒資源行動車」。圖／高雄市社會局提供

高雄市民黃振諒為延續過世妻子熱心公益的善舉，透過市議員李雅慧牽線，捐贈高雄社會局一輛全新改裝的「青瘋俠育兒資源行動車」，為偏鄉地區辦理親職講座和親子活動，提供完整育兒資源，希望幫助偏鄉孩子不錯過學習的黃金時機。

60歲高雄市民黃振諒說，他和妻子年輕時並不富裕，但兩人為生活打拚同時也不忘做公益，一直都默默行善。妻子現在雖不在世，但他延續這份愛，以妻子名義捐贈育兒資源行動車，彷彿回到以往與愛妻一起行善的快樂時光。他也希望能透過這台滿載服務資源的車，為當地兒童與家庭帶來幫助與歡樂。

居中牽線的李雅慧說，黃振諒住高雄市苓雅區，早年經商，喪偶讓他對人生有更多體悟，也大方做公益，得知社會局育兒資源行動車老舊，他大方捐助200萬元購車款。他說，妻子生前熱心公益，這份善舉包含亡妻的心意，相當有意義。

有趣的是，黃振諒近期掛心著捐車一事，遲遲未去打疫苗，他說，怕打完疫苗身體不舒服會影響捐車這件大事，「心願完成，可以放心去打疫苗了」。

社會局說非常感謝李雅慧議員及黃振諒先生，在疫情嚴峻時刻仍不吝付出，回饋社會。

社會局局長謝琍琍表示，高雄市因幅員廣大，自2014年起開創「育兒資源行動車」服務，透過車輛裝載圖書、教／玩具及遊戲器材至偏遠地區巡迴服務，提供育兒家庭照顧教養及育兒資訊。

這輛青瘋俠育兒資源行動車將投入高雄市最東區之旗山、內門、美濃、杉林、六龜、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏區等9個行政區，原車輛的車體及零件已耗損嚴重，社會局指，黃先生的善舉不僅讓工作人員的安全與服務品質大幅提升，也讓社會局的育兒服務能不受地理位置及交通的限制，讓教育資源無邊界。

熱心的高雄市民黃振諒（中）透過市議員李雅慧（右）牽線，捐贈社會局一輛「青瘋俠育兒資源行動車」。圖／高雄市社會局提供
熱心的高雄市民黃振諒（中）透過市議員李雅慧（右）牽線，捐贈社會局一輛「青瘋俠育兒資源行動車」。圖／高雄市社會局提供
高雄市民黃振諒（左）透過市議員李雅慧（中）牽線，捐贈社會局一輛「青瘋俠育兒資源行動車」。圖／高雄市社會局提供
高雄市民黃振諒（左）透過市議員李雅慧（中）牽線，捐贈社會局一輛「青瘋俠育兒資源行動車」。圖／高雄市社會局提供

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