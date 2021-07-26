疫情警戒調降 金門取消市場管制分流

金門縣政府今天表示，27日起取消金城、金湖、金沙及烈嶼地區傳統市場擴大管制區域及身分證號分流採購管制措施。但避免人數劇增，各市場公所會視情況即時啟動人流管制措施。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）緩解，中央疫情指揮中心宣布自27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，集會活動人數上限調整為室內50人、室外100人。金門縣政府表示，考量金門縣傳統市場現況，自27日起取消金城、金湖、金沙及烈嶼地區傳統市場擴大管制區域及身分證號分流採購管制措施。

但縣府建設處表示，為確實管控市場容留人數，對進入市場人數急增或無法維持社交距離時，各管理市場公所會加強巡查，即時啟動人流管制措施。

建設處表示，民眾進入傳統市場仍必須全程配戴口罩，市場禁止試吃活動及邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送；飲食、熟食攤須加蓋遮罩或隔板；落實顧客實聯制，並搭配人流管制措施。

建設處長陳祥麟表示，縣府後續將視疫情情形，滾動調整相關防疫措施。各鄉鎮公所對傳統市場也會定期進行環境清消工作，請民眾及市場相關從業人員應作好自主健康管理，並遵守防疫指引規範。

建設處和各鄉鎮公所同時呼籲民眾儘量採取「預先規劃，一次買足」原則，共同做好防疫，讓市場沒有防疫破口。