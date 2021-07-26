高市圖書館27日開放入館借閱 愛書民眾興奮期待

COVID-19全國疫情警戒27日起降為2級，高雄市立圖書總館及各分館將重新開放入館借閱。不少愛看書民眾開心說，終於可直接入館挑書，「摸到書的感覺就是不同！」

高雄市立圖書總館及各分館在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情3級警戒期間，不開放入館借閱，微解封後設置戶外取書站，讓民眾先線上預約想借的書後，再到戶外取書站取書。

27日疫情2級警戒後，高市圖總館及各分館也將開放讀者入館借閱。高雄市立圖書館表示，民眾進入圖書館採「預約制」，先到高市圖官方網站進行預約入館時間，每天可預約1時段、每次預約1小時，同一時段室內空間不超過100人。

高雄市立圖書總館及各分館5月18日即因疫情而閉館，睽違2個多月，民眾終於可以重新進入圖書館挑書、借書。市民李小姐說，不能入館時只能線上挑書，但這樣看不到內容，能入館把有興趣的書「翻翻看」，才能借到真正想看的書。

愛看書的林先生也說，自己是圖書館常客，閒暇時就是喜歡到圖書館看看書，「那種實際摸到書的感覺，就是不一樣」，忍了2個多月，終於能再踏入圖書館了。

高雄市立圖書館表示，圖書總館和各分館25日中午上線開放預約27日入館，各館因面積不同，容留人數不同，目前總預約人數約1408人。最多人預約的前5名圖書館分別為總館、左新分館、河堤分館、李科永紀念圖書館、文化中心分館。

高雄市立圖書館說，接下來入館預約時間，固定為每週六中午12時起，開放線上預約下週二至週日時段。開放預約後額滿為止，不接受當日、現場及電話預約。

此外，為落實人流管制及安全社交距離，圖書館室內人員及座位間隔保持1.5公尺安全社交距離，座位區皆採梅花座。

另各館自修室、討論室、幼兒使用空間、視聽欣賞區、電腦資訊檢索區，仍暫停開放。館內平板電腦及各項穿戴式、互動式裝置（AR、VR裝置等）、健康量測、共融玩具、布書等屬個人接觸使用物品，也暫停提供使用。