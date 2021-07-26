27日降二級 屏東原民文健站、關懷據點為恢復運作整備
7月27日起疫情警戒降到第二級，屏東縣長照社福與關懷據點等恢復正常運作，屏東縣原住民文化健康站有68站、社區關懷據點有310站，長輩們參加據點活動，必須打疫苗者才能參與，縣內參加文健站長者疫苗施打率62.6％、社區關懷據點長輩疫苗施打有8成，文健站課程將採線上、實體並進。
屏東縣府原民處指出，有68處原民文化健康站，為避免交叉感染，有打疫苗的長者才能到站，沒打疫苗的長者，各站現場會規畫簡易快篩場地，長者現場用家用快篩後，快篩陰性者才可到站。
屏東市都會區文健站照服員張淑芳、巫妮、甘美芳，三人今天忙著做文健站防疫整備，她們調查，文健站長輩有38人，其中29人打疫苗。沒有打疫苗者不能到站，若沒打疫苗的長輩到站後，要先做居家快篩，確定陰性後才可以參加文健站活動。居家快篩價格不便宜，原民處指出將會向原委會爭取相關經費。
有文健照服員說，協助長輩做居家快篩，畢竟是侵入性，還是會怕怕的，有些長輩回到據點意願不高，有的會希望等到打了兩劑疫苗再到據點上課，部分原鄉的長輩很期待回到據點。
社會處指出，屏東縣社區關懷據點有310站，服務1萬1126名長輩，統計有打疫苗長輩有8983人，達8成。由於社區關懷據點開放，需要做防疫整備，包括用餐的隔板，上課的社交距離，據點志工疫苗施打要達8成才可以開放等條件，據點針對防疫整備仍在規畫安排，大部分據點選擇到8月才會恢復實體課程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言