「高」興有您「醫」起送愛 捐物資箱扶弱勢

疫情讓社福機構原有的捐款或贊助大為減少，影響社會底層弱勢家庭。高醫大附設中和紀念醫院發起「樂扶箱（LOVE箱）」活動，短短4天募集1200份物資箱送給高雄南家扶中心。

這份來自高醫人對高雄南家扶中心1200戶弱勢家庭的喜樂扶持捐贈活動，今天由高醫體系董事長陳建志、校長鐘育志、附院院長鍾飲文代表捐贈，南扶中心主任郭淑美及扶幼委員會主委盧國冠代表受贈。期盼藉由感謝回饋，讓弱勢家庭減輕沉重的生活壓力外，也為共好的社會拋磚引玉，略盡一份心力。

高醫社會服務室主任劉姵均表示，防疫期間，高醫員工受到許多團體、店家及熱心民眾的物資捐贈，大家心懷感恩，不忘受人點滴，特地發起「樂扶箱（LOVE箱）」活動，將來自社會大眾的愛向外傳遞給高雄南家扶中心，希望幫助有需要的家庭、兒少度過疫情重創的民生經濟黑暗期，也期盼各界共襄盛舉、接力傳愛。

募集期間，有多名員工用長輩或子女名義加入，年輕的吳姓眼科女醫師募集了41箱，她謙虛說「只不過將訊息轉貼在親友群組上，沒想到獲得那麼大回響」。

捐贈20箱的楊醫師表示，過去常聽到一名教授分享生活艱困時期受到扶助，長大後常回饋給家扶的感人故事，相較防疫期間社會各界捐贈愛心物資慰勞醫護，此刻更多弱勢家庭正面臨失去謀生打工機會、有限收入中斷、社福團體後援有限等困境，只是盡棉薄之力，回饋各界防疫挺醫護的關愛。

「樂扶箱（LOVE箱）」活動自7月13日對高醫附院員工發起認購每箱備有800元生活必需品，至16日止共有553人響應，累積捐助1200份物資箱。

其中，附院員工佔523人（占94.5%），另外小港、大同、旗津體系醫院及高雄醫學大學教職員工們，以及退休員工聞訊也紛紛響應，捐贈箱數則以護理師合計捐贈425箱居首位。