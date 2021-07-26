疫情調降2級警戒 藤枝聯外道持續檢疫至8月9日

疫情27日起調降2級警戒，藤枝國家森林遊樂區每日開放500人預約入園，但聯外道路會穿越寶山等部落，為協助部落執行入口檢疫，屏東林管處仍將設置檢疫站至8月9日。

屏東林區管理處表示，調降2級警戒後，雖然每天開放500人預約入園，但藤枝聯外道路會穿越寶山、二集團及藤枝等部落。為協助部落執行入口檢疫，經與部落協調，仍會派保全人員在藤枝聯外道路6k處設置檢疫站至8月9日，提醒遊客檢疫站暫停車輛，配合掃描實聯制QRcode、量測體溫。

屏東林管處也提醒遊客，森林遊樂區雖為開放空間，入園時仍需全程佩戴口罩，避免戶外100人以上群聚，同時維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

如遊客場域內有飲食需求，遊客中心開放並提供內用，惟室內空間有限，人數上限25人，遊客要配合室內指定空間用餐，或選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，用餐完畢即應佩戴口罩落實防疫。