明起降級可開放內用 高雄餐廳為符合防疫座位數砍半

明起全台防疫調降為二級，餐廳有條件開放內用，今天上午高雄有不少店家開始著手加裝隔板，拉開座位間隔，為明天做準備。店家配合防疫，內用餐桌的隔版減少縫隙，且拉大座位間距，使許多餐廳內用座位減半，即使不少業者盼到降級，也終於開放內用，但仍有業者認為，生意短期內難有起色。

大多店家在收到降級消息時，便開始著手店內改裝，有店家費心依據店內用餐環境，量身訂做壓克力隔板；但有些店家，自行到文具店購買素材來DIY，無論是中空版或其他能阻隔飛沫的塑膠版，都是店家取材的材料。

有餐廳業者說，先前因應防疫，兩個多月不能內用，店家生意大受打擊，連中午用餐時段，也只有零星幾個顧客上門，生意並不好，現在為了迎合防疫規定，餐廳業者都專注在減少餐桌隔板的空隙，且自願將距離拉至兩公尺，就怕未來遭檢舉挨罰。

謝姓餐廳業者說，雖然開放內用，依照防疫規定布置座位，裝上隔板後，四人座變兩人座，兩人座則變成一人座，再加上，梅花座與1.5公尺間距，有些座位就必須撤除，內用座位數量減少，生意好轉的空間有限。

連鎖賣內的拉麵店黃姓老闆說，不少以內用為主的店家，疫情期間生意都跌到五成以下，甚至更少，這次降級，內用座位數減少，生意能否回到五成，都是未知數。

還有店家表示，雖然降級，但不等於解封，兩個月來民眾防疫意識提升，即使開放內用，民眾用餐仍有顧慮，生意短期內應該沒那麼快有起色。