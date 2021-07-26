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候船室化身為「看海美術館」首展《春江獸月夜》

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供

位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默，挑戰戶外14公尺高的大型春江怪獸氣球，憾動視覺。

屏東縣府指出，看海美術館的前身是海上藍色公路候船室，藍色公路不再運營，候船室關閉閒置迄今。臨港灣的候船室，可遠眺小尖山及大武山，位置依山臨水，極具觀景優勢。

屏東縣政府2018年首辦落山風藝術季，2020年著手修繕建築物，在外觀上，刻意以藍、白二色代表新舊建築物過往的回憶與未來的故事，以屋頂上的吹風看海廊道為主要特色，得天獨厚的景觀優勢，盡賞屏南的山海美景。除室內展覽，這裡也是落山風藝術季籌備根據地，以海口地區文化觀光發展及形象構建為使命。

看海美術館首檔展覽與台灣當代藝術家阿咧合作，以「春江怪獸」為主角，在藝術家的創作中，它來自海底，在一個花好月圓之夜背上行囊，浮出海面到屏東海口，雙手攀附環抱美術館站立，好奇探頭想知道美術館屋頂有什麼，若想見怪獸萌臉，屋頂吹風看海廊道是唯一地方。

阿咧還親自為春江大氣球作品填色，因為是型體未完成前先行上色，得靠立體概念想像繪製，難度極高，喜愛阿咧的朋友絕不能錯過。

館內1樓同步展出阿咧的立體作品，造型生動富有生命力，在作品中常有潛藏的幽默。2樓展場以水墨為主，有阿咧以海口港當地特色所創作作品，除了福安宮、海生館等周邊場館外，連洋蔥、鳳梨等屏東農特產都成了阿咧筆下的「生物」。

屏東縣長潘孟安說，「春江獸月夜」是後疫情時代最療癒溫暖的必看展覽，這裡沒有拍照規則，只有「顯獸無極限」，等你來駕馭，一起吹風，聽海，看怪獸！

看海美術館─「春江獸月夜」特展配合2級管制作為，採預約入館，每天開放四場次，每場次限時2小時、限量容留50人，每天共200個入館名額。

相關預約資訊及線上觀展請至屏東縣政府官網、「春江獸月夜」展覽官網(https://www.amazing-pingtung.com/a-lei) 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供
位在屏東縣車城鄉海口港的候船室，經屏東縣府整修後，成為全台唯一玻璃帷幕的看海美術館，首展推出「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家─阿咧，展出其近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數10件，既生動又幽默。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 美術館 藝術家

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