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疫情降級 澎湖各景點27日起總量管制下開放

中央社 / 澎湖縣26日電

國內疫情降至2級警戒，觀光局澎湖國家風景區管理處所經管各遊客中心與景點，27日起都採取總量管制，摩西分海步道管制則以500人為限。

澎管處表示，中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒27日起降至2級警戒，所轄遊客中心等室內場館，包括南海、北海、岐頭、吉貝、後寮、漁翁島、西嶼西台、七美遊客中心、小門地質探索館、望安綠蠵龜觀光保育中心實施總量管制，採實聯制、單一出入口、量測體溫、全程配戴口罩，並保持1.5公尺社交距離與禁止飲食。

至於室外非封閉型的海邊、沙灘、水域等景點，應全程配戴口罩，保持室外1公尺社交距離，但禁止游泳，著名的北寮奎壁山摩西分海步道實施500人總量管制，停車場停車數則採單一時間內總量管制，放寬至50%。

澎管處表示，疫情調降至2級警戒期間，呼籲遊客配合管制措施，各景點仍依規定全程配戴口罩，經現場人員勸導不聽，將通報相關單位處理，並不定時機動在景點巡查並宣導保持社交距離。

社交距離 疫情 口罩

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