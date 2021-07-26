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工作船作業人員腹劇痛急待就醫 金門海巡救援成功

中央社 / 金門縣26日電

海巡署第12巡防區指揮部所轄第九海巡隊今天表示，一名中華電信工作人員在金門母嶼外工作船上作業，突然腹部劇痛，海巡隊獲報後，派遣巡防艇協助緊急後送就醫，幸無大礙。

第九（金門）海巡隊表示，昨天中午接獲民眾報案指金門金沙鎮母嶼外「鴻偉8號」工作船上有一名人員，因腹部劇痛急須就醫，請求派遣巡防艇前往協助送醫。海巡隊獲報後立即指派附近線上巡邏巡防艇CP-1022艇前往救援，同時通報金門縣消防局支援救護車到復國墩碼頭待命。

金門海巡隊組主任彭宥淋表示，巡防艦艇抵達現場從工作船順利接駁患者，並靠泊復國墩碼頭，將患者移交給救護人員協助送醫。

彭宥淋說，這名人員是中華電信工作人員，到母嶼海域工作船上進行海底電纜維修，因急性腸胃炎腹痛如絞並嘔吐，所幸及時救援送醫，住院觀察後已經出院。

海巡署呼籲民眾，若發現海上不法或需海事服務，可利用海巡署118免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即派員處理。

海巡署 金門

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