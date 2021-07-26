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高雄帝冠老車站提前「回家」 復位北移4公分

中央社 / 高雄26日電

高雄帝冠式老車站原定8月1日「復位」回站區中軸線，但今天提前啟動復位工程，在交通部長王國材等人見證下，老車站向北移4公分，預計明年1月完成永久定位。

高雄帝冠式車站興建於1941年，已有近80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築，後因鐵路地下化工程，2002年挪移離開站區，創下全台最大文物搬遷紀錄，老車站改為「高雄願景館」，做為紀錄車站歷史、展覽之用。

鐵路地下化完成後，今年4月中博高架橋也拆除，老車站將重新回到站區中軸線，今年啟動復位工程，讓老車站復位。

今天上午啟動老車站復位工程，王國材、立委李昆澤等人與工程單位共同見證歷史性一刻。曾任高雄市交通局長的王國材說，從小在高雄長大，就讀雄中時曾擔任糾察隊，經常在車站進出，車站是高雄人共同記憶，能見證其復位，許多美好回憶浮現。

高雄帝冠老車站今天已向北移4公分，預計7天內完成北移4.8公尺，之後再往西移57.86公尺，預計9月26日遷移至永久位置，明年1月完成永久定位。

交通部鐵道局表示，高雄車站工程分為兩階段，第一階段工程包含旅客營運大廳及月台、隧道，已在2018年10月通車營運，今年完成中博高架橋拆除及站西路通車。

交通部鐵道局說，後續第二階段工程包括車站天棚、商業大樓、旅館大樓、帝冠式車站移回及景觀道路等工程施工中，另明年9月開闢站東路。預計2025年完成高雄車站整體工程。

未來高雄車站以天棚營造半戶外空間，天棚也會從兩側環抱帝冠車站，營造新舊車站融合、歷史記憶傳承意義。高雄車站也將設置國道客運轉運站、市區公車站等，成為轉乘機能完整的交通中心。

高雄車站 王國材 鐵路地下化

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