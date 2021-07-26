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高雄最常車禍路口曝光！高速、平面交會地點最危險
高雄市警局今公布今年上半年度十大易肇事路口，排名第一、第二都為｢中正一路與高速公路西側便道｣及｢中正一路與高速公路東側便道｣，主因為交流道與平面車流匯聚，成為最常肇事的路口。
交大統計，今年1至6月受傷事故有19297件，其中有27197人受傷，24小時內死亡者有95件、96人，但傷亡事故都較去年大幅減少，死亡較去年同期114件、115人減少19件19人，受傷則減少1200件、1978人。
交大還公布十大易肇事路口，排名第一、第二都是中正一路與高速公路交織路段，再來依序為三民區｢大中一路與鼎中路口｣、｢九如一路與高速公路西側便道｣，苓雅區｢三多一路與武營路口｣、左營｢大中一路與民族路口｣、仁武區｢水管路與澄觀路口｣、楠梓區｢鳳楠路與興西路口｣、前鎮區｢中山四路與中安路口｣、苓雅區｢大順三路與中正一路｣。
交大表示，易肇事路口有四處位於高速公路、平面道路交織路段，主因是交織路段車流頻繁，若車速過快或未遵守號誌、標誌、標線管制指示，極易衍生事故，警方已將易肇事路口列為執法重點，加強取締違規。
警方另分析今年上半年事故原因，其中違規態樣以「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「違反號誌管制」及「超速」為主要肇因；警方呼籲民眾注意路況，未來將持續執行各項交通執法工作。
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