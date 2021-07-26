東奧無緣奪牌 高市府仍衷心推薦高展宏老家的金煌芒果

來自高雄桃源區的舉重好手高展宏今年首度進軍東京奧運，可惜疑似身體受傷，最終無緣奪牌，不過他鬥志高昂、全力拚戰的精神，仍是家鄉之光，高雄市農業局表示，高展宏家裡種金煌芒果，國中開始練舉重，讀研究所時即協助行銷芒果，紓解家庭經濟，這次他代表國家爭取榮譽，農業局也希望大家多選購來自展宏家鄉的金煌芒果，一起為奧運健兒加油。

27歲的高展宏，2017年參加世大運前夕父親因肝癌離世，他強忍喪父之痛，在男子舉重62公斤級以總和289公斤摘下銅牌，今年首度拿到奧運門票，昨午在61公斤級男子抓舉舉出125公斤，挺舉挑戰147公斤卻失敗，加上疑似大腿抽筋，最終無緣奪牌。

高雄市農業局表示，布農族的高展宏背負國人及鄉親期待前往東京，即使正值金煌芒果採收的農忙期，親友仍暫卸農務為他加油，高展宏老家務農，也種金煌芒果，為家鄉行銷金煌芒果，是他運動生涯的另一職志，農業局也期待大家能多消費。

農業局表示，高雄金煌芒果的種植面積約881公頃，今年產量約7503公噸，高展宏老家種植的金煌芒果，經過檢驗無農藥殘留，農業局已透過電視購物達人吳榮祐在購物台直播介紹，也在MOMO購物上架，防疫期間在「誠品線上」及「高雄首選電商平台」也可購買，只要在家動動手指，美味水果就宅配到府。