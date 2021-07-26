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警戒降級 高捷站火鶴裝置藝術好心情

中央社 / 高雄26日電

高雄內門火鶴有「惡地上的綠金」美名，這波疫情27日起調降2級，本週起陸續在高捷小港站等6個車站有火鶴展示，每站展期10天，希望以美麗在地花卉點綴，讓民眾一掃疫情陰霾。

高雄是火鶴花主要產地之一，種植面積約41公頃，其中又以內門區火鶴花聲名遠播，優良品質一直以來受日本市場喜愛。火鶴花喜愛高溫多濕環境，全年皆產但主要產季4到8月，而內門地區屬青灰岩地質，不易種植，花農們集思廣益克服先天環境，讓惡土出黃金，因此內門火鶴甚至有「惡地上的綠金」美名。

為推廣在地花材，振興花卉產業並促進國內花卉市場消費，高雄市政府農業局這項「高雄市促進花卉消費措施計畫」，將於暑假期間以高雄內門區的火鶴花為主題，辦理公共場域花卉展示佈置。

首先登場的花卉展示布置，由農業局與高雄捷運公司一起推動，明天在高捷小港站打頭陣，陸續在鹽埕站、凱旋站、三多商圈站、草衙站、文化中心站、美麗島站、中央公園站(收費區)、高雄車站等交通節點展出，歡迎搭乘捷運民眾拍照打卡，一掃COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾。

農業局一直以來對行銷火鶴花不遺餘力，局長張清榮說，為了讓火鶴花走入校園，今年也辦理「高雄市校園花卉推廣活動」，舉辦514場校園花藝教學，參與學生逾1萬4000人。這次在公共場域布置大型火鶴花展示藝術，希望將火鶴花的美讓更多高雄民眾感受。

由於防疫期間諸多管制，農業局表示，喜愛花卉並以行動支持在地花農民眾，可上「高雄首選電商平台」(https://www.khagri.org.tw/)選購內門火鶴花禮盒DIY布置居家環境，讓防疫期間不無聊火鶴花陪你一整天擁有好心情。

火鶴花 內門 疫情

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