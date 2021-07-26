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高雄壽山27日管制鬆綁 奉茶站開放但禁泡茶飲食

中央社 / 高雄26日電

COVID-19疫情警戒27 日降為2級，國家自然公園管理處今天宣布鬆綁壽山國家自然公園、高雄都會公園及台中都會公園管制措施，戶外涼亭、壽山奉茶站等設施開放，但仍禁泡茶飲食。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情3級警戒27日起至8月9日降為2級，國家自然公園管理處今天表示，轄管的壽山國家自然公園、高雄都會公園及台中都會公園各項防疫措施，將於27日起鬆綁。

國家自然公園管理處表示，壽山國家自然公園、高雄及台中都會公園的步道、戶外休憩據點及涼亭均開放，涼亭內需保持1.5公尺以上社交距離，禁止群聚泡茶飲食。不過體健設施及兒童遊戲區仍不開放，戶外須戴口罩並保持1公尺以上社交距離。

壽山國家自然公園3大奉茶站也將開放，但奉茶活動仍暫停，各奉茶站容留人數分別為雅座奉茶站30人、七蔓奉茶站60人、盤榕奉茶站65人。

另高雄都會公園戶外休憩據點容留人數為入口廣場75人、金雞日晷廣場75人。台中都會公園日晷廣場則可容留人數150人。

壽山、高都及中都遊客中心也持續開放，壽山可容留20人、高都4人及中都40人。各視聽室影片播映採預約制，壽山人數上限8人、高都10人及中都21人。

高雄都會公園活動中心容留人數12人，新開放兒童圖書室容留人數上限8人。國家自然公園管理處提醒，室內休憩據點實施實聯制及量體溫，並一律戴口罩。

至於各公園停車場容留量則從40%提升至50%，北壽山停車場計汽車48輛、機車25輛；壽山遊客中心停車場計汽車22輛、機車10輛；高都一期停車場汽車117輛、二期停車場汽車154輛；中都南側停車場汽車83輛、北側停車場汽車117輛。

停車場 社交距離 疫情

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