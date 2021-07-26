疫情緩和後 金門縣府擬推刺激消費振興措施

金門縣政府表示，因應COVID-19疫情對民眾生計的衝擊，縣府持續滾動檢討個人紓困救急、線上職訓津貼等9大紓困措施；待疫情緩和，計劃推出刺激消費振興措施，帶動經濟發展。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響各行各業，縣府表示，今年已核發中低收入戶每人新台幣6000元津貼、爭取600名安心即時上工名額、辦理以訓代賑線上職訓津貼課程、加碼提供非自願離職勞工子女就讀私立大專院校助學補助及輔導業者投入電商服務等措施，並持續推動租金、地方稅、權利金等減免及延期作業，與民眾一同抗疫度難關。

縣府表示，縣長楊鎮浯在年初即責成縣府團隊研擬紓困振興方案，以協助產業復甦，並由秘書長陳朝金在4月召開第一次工作會議，楊鎮浯也在5月召開記者會，推出第一波方案。其中，已在6月核發中低收入戶津貼，共703人、421萬餘元；而安心即時上工計畫陸續也已爭取600名，將持續媒合有需要的民眾。

此外，為減輕非自願離職勞工子女就讀私立大專院校的經濟負擔，縣府加碼助學補助，符合資格者，除勞動部補助2萬4000元外，縣府最高再補助1萬1800元，後續將配合勞動部補助失業勞工子女就學計畫，公告申請作業。

為避免群聚，縣府陸續推動線上職訓課程，目前已推出「產業數位轉型職訓課程計畫」及「食品加工線上職業訓練」等，採線上教學，讓民眾防疫在家也能提升競爭力，符合資格的參訓者將提供生活津貼，落實短期紓困及長期職能提升目標。

此外，近期將推出一系列觀光產業從業人員線上職訓津貼課程，以帶動地區觀光品質全面精進。

縣府指出，最近召開第三次工作會議，持續滾動檢討推動9大紓困措施，包括：個人紓困救急、線上職訓津貼、地方稅減免及延期、產業貸款利息補貼、產業租金減免、促參權利金減免、規費減免、輔導產業電商銷售及其他等。縣府同時將持續滾動檢討推出契合地方需求措施，疫情緩和後，也會推動刺激消費的振興措施，帶動地區經濟發展。