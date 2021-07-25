降級後高雄傳統市場人流管制辦法改變 攤商盼生意回溫

中央流行疫情指揮中心宣布27日起全國調降為二級警戒，高雄市政府經濟發展局於昨晚宣布，降級後，傳統市場不再以身分證字號單雙尾數分流，改以場內容留人數管制，消息一出，不少攤商紛紛表示贊同，更期盼降級後生意能回溫。

為避免市場變成防疫破口，高雄市於今年6月起，要求各傳統市場，除執行實聯制並依身分證單雙尾數來分流，該政策持續長達一個多月，讓傳統市場內不少攤商生意大受影響。

中央疫情指揮中心日前宣布，將於7月27日防疫降級，昨晚市府經發局也宣布，降級後不再身分證尾數分流，改以場內容留人數進行管控。

降級政策一出，不少攤商紛紛表示贊同，且不少攤商認為，若進市場採買規定多，民眾採買意願自然就降低，生意也就連帶受影響，且鄰近市場進出口的攤商周邊被拉起封鎖線，就有攤商說，「不只看起來不舒服，採買民眾也不會靠近。」

「開店70多年，從未那麼嚴重」市場內邱姓麵攤老闆說，自疫情開始以來，一連串的防疫政策，從實聯制、禁止內用到身分證尾數分流，隨防疫不斷升級，生意就不斷下跌，大約只剩下2成左右，盼後天降級生意能回溫。

楠梓公有市場自治會會長張文杰說，自疫情升溫以來，每天市場最多的進出人次大約200人左右，最少則不滿百人，不少攤商生意跌到五成以下。