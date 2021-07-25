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台東關山農會送「米乖乖」 盼無災害打火兄弟少出勤

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣關山鎮農會總幹事邱美玲（中）代表農會致贈人氣夯品「關山米乖乖」給關山消防、義消分隊，盼望地方安寧。記者施鴻基／攝影
台東縣關山鎮農會總幹事邱美玲（中）代表農會致贈人氣夯品「關山米乖乖」給關山消防、義消分隊，盼望地方安寧。記者施鴻基／攝影

台東縣關山鎮農會總幹事邱美玲今天代表農會致贈人氣夯品「關山米乖乖」，給關山消防、義消分隊，感謝他們在疫情底下揮汗守護家園，也盼望地方安寧。

關山鎮農會總幹事邱美玲、理事長周敏偉、常務監事許清木等特地準備了在地之光最夯的「關山米乖乖」給關山消防分隊警、義消，每人一箱，由關山義消分隊長周福安和消防隊分隊長簡肇甫代表接受。

義消沒有薪水，卻往往爭先抵達災害現場協勤，只為了能快搶救人命或降低災害財產損失。關山義消分隊長周福安表示，義消「歡喜做、甘願受」，積極救災的衝勁往往感染周遭，疫情期間還要加上防疫設備更辛苦，但大家都不曾喊累。

邱美玲說，長年參與救災、救護的消防弟兄和義消們全年無休彷彿「24小時便利超商」，服務精神令人佩服。不輸疫情底下的醫護人員。「關山米乖乖」有象徵平安的意義，2017年推出至今已售近33萬箱希望有「乖乖」的祝福，讓關山也可以「乖乖」平安無事。

台東縣關山鎮農會總幹事邱美玲（左）代表農會致贈人氣夯品「關山米乖乖」給關山消防、義消分隊，義消分隊友周福安（右）代表受贈，盼望地方安寧。記者施鴻基／攝影
台東縣關山鎮農會總幹事邱美玲（左）代表農會致贈人氣夯品「關山米乖乖」給關山消防、義消分隊，義消分隊友周福安（右）代表受贈，盼望地方安寧。記者施鴻基／攝影

疫情 農會 醫護人員

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