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高雄好家載每小時抽199元 加菜金也能變現金

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
民眾若抽中高雄好家載加菜金，199元會匯入LINE Pay Money帳戶中，除可用來繳停車費、水電費等，也能提領到銀行帳戶，變成現金。圖／一卡通公司提供
民眾若抽中高雄好家載加菜金，199元會匯入LINE Pay Money帳戶中，除可用來繳停車費、水電費等，也能提領到銀行帳戶，變成現金。圖／一卡通公司提供

疫情期間，愈來愈多人偏好無接觸消費，高雄市政府結合LINE、餐飲店家與計程車業者推出「高雄好家載」，日前祭出每小時抽百組199元加菜金的加碼優惠，199元在回饋到LINE Pay Money帳戶後，不僅可用於消費，還能將加菜金提領出來，直接換現金。

高雄市政府的「高雄好家載」外送平台不斷祭出優惠吸引消費者，從7月22日至8月10日連續20天推出「時時送」抽獎，每天上午9時至下午6時，每小時抽出100組199元互助碼，每天抽1000組，活動首日就湧入萬人登錄。

高市府提醒，抽中加菜金的幸運兒，務必在5天內於LINE熱點「高雄好家載時時送199合作店家」專區進行消費，在結帳滿199元時於備註欄輸入互助碼後，199元儲值金將於5個工作天後匯入個人的LINE Pay Money帳戶中，回饋的儲值金不僅可繼續消費，更可繳交停車費、水電費、有線電視收視費等，甚至可提領到銀行帳戶，變成現金。

國內電子支付用戶快速成長，LINE Pay Money也搶攻大餅，只要是LINE好友，在LINE Pay Money 就能相互轉帳，且不用手續費，在疫情外送點餐分帳上，落實支付零接觸。據金管會統計，LINE Pay Money「轉帳」數字，以25.22億元、逾56%的市佔率領先群雄。

LINE Pay Money推手、一卡通公司表示，9月30日前，只要當月使用LINE Pay Money消費3筆以上，且帳戶開啟自動儲值及自動儲值交易差額功能，繳納指定生活繳費即可享LINE POINTS 2％點數回饋 ，每人每月回饋上限1000點。首次使用「生活繳費」者，再享3％點數回饋，每人回饋上限150點。

一卡通公司也呼籲，雖疫情趨緩，但秉持非必要不外出的精神，民眾可多利用LINE Pay Money支付及轉帳功能，連結銀行帳戶儲值，餘額不足時可直接從銀行帳戶扣款儲值，不僅免跑ATM降低接觸風險，防疫之餘還能享優惠。

「高雄好家載」推出時時抽199元加菜金活動，被抽中的幸運兒要在5天內於LINE專區消費。圖／高雄市政府提供
「高雄好家載」推出時時抽199元加菜金活動，被抽中的幸運兒要在5天內於LINE專區消費。圖／高雄市政府提供

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