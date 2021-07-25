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【7/25確診地圖】降級前好消息 死亡+0 本土確診降至12人、1境外

感謝高雄前鎮警方辛勞 經發局長贈蒸氣眼罩

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝
疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝

疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，高雄市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」，由前鎮分局長郭俊廷代表接受，為第一線警察加油打氣。

高雄現有的大型疫苗接種站，如前鎮高雄展覽館、鳳山體育場、左營巨蛋、旗山署立醫院等地，每天動輒7000多人預約，實際施打人數4000人左右，警方從早上7點起，就在現場維護秩序，一路到傍晚6點，甚至晚上8點。

昨天廖泰祥擔任高雄展覽館的最高指揮官時，有鑑於警方疫情以來無論烈日、雨淋，仍然維持「站好站滿」，特別送上感謝卡，還有15支蒸氣眼罩，肯定站在第一線警察辛勞。

郭俊廷說，感謝高雄市政府對警察的支持與鼓勵，讓員警在對抗疫情同時，也受到充足的保護，前鎮警將會持續努力。

另外，前鎮警分局也呼籲市民，至大型疫苗接種站施打疫苗，請配合警方的指揮疏導及引導進出展覽館動線。

疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝
疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝
疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝
疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝
疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝
疫情以來，高雄前鎮警方奔波投入防疫勤務，為感謝警方努力，市府經發局長廖泰祥特地贈送15個「蒸氣眼罩」。記者邱奕能／翻攝

警察 疫情 疫苗

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