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吳佳穎射擊東奧創個人最佳 賴清德、陳其邁勉勵

中央社 / 高雄25日電
東京奧運台灣代表隊射擊選手吳佳穎。本報資料照片
東京奧運台灣代表隊射擊選手吳佳穎。本報資料照片

東京奧運賽程，來自高雄的射擊好手「證件妹」吳佳穎今天在10公尺空氣手槍位列第14，創奧運個人最佳。高雄市陳其邁、副總統賴清德都在她的臉書留言勉勵，盼下一場再創佳績。

吳佳穎10年前參加2011年深圳世大運，因為證件的大頭照太美，引發關注討論，從此有了「證件妹」稱號。吳佳穎東京奧運今天出賽女子10公尺空氣手槍，位列第14名，無緣前8名晉級決賽；29日將再戰女子25公尺火藥手槍預賽。

吳佳穎上午在臉書（Facebook）表示，今天10公尺女子空氣手槍，她最終以總分573分，排名第14名，突破奧運個人最佳。

陳其邁在她臉書留言指出，「你很棒，期待你的下一場，能繼續超越自己。辛苦了！加油」

賴清德也留言表示，「佳穎加油！繼續超越自己，再創佳績！」

高雄市政府運動發展局長侯尊堯上午前往吳佳穎家中致意。吳佳穎母親說，吳佳穎盡力了，盼女兒繼續加油，還有下一場比賽。

吳佳穎曾在2014年仁川亞洲運動會女子團體10公尺空氣手槍拿下銀牌、2015年光州世界大學運動會10公尺空氣手槍銅牌、2019年世界盃新德里站女子10公尺空氣手槍銀牌。

東京奧運是吳佳穎第2次參加奧運，上屆里約奧運她拿到女子10公尺空氣手槍項目排名第19名、女子25公尺手槍第34名成績。

高雄市運動發展局表示，東京奧運中華代表隊中，高雄市籍選手共有6名，分別是羽球戴資穎、舉重江念欣及高展宏、桌球莊智淵、射擊吳佳穎、田徑黃士峰。

東京奧運 高雄市 陳其邁

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