恆春民謠向世界發聲 獲邀英國愛丁堡藝穗節線上開唱

2021年英國愛丁堡藝穗節將在8月登場，屏東恆春民謠受邀線上演出兩場，由「人間國寶」陳英阿嬤率團線上開唱，讓世界聽見台灣，受到疫情影響，長輩們兩個多月沒有團練，為了這次演出，長輩們很興奮，分流、分批練唱，也讓長輩們找回生活重心。

英國愛丁堡藝穗節是世界著名表演藝術盛會，今年因應新冠肺炎，8月6日至8月30日活動期間，改採實體與線上並行模式。

屏東縣府推動「博物館及地方文化館升級計畫」支持下，恆春民謠家族將以「恆春民謠藝遊」為主題，老中青三代一同在線上表演「思想起」、「四季春」等經典曲目，原汁原味呈現來自屏東土地最具生命力的歌聲。縣長潘孟安說，各項藝文展演受疫情影響，感謝蘇格蘭台灣協會推薦邀請，讓台灣最南端的恆春民謠在愛丁堡藝穗節嶄露頭角，線上平台展現屏東文化軟實力。

蘇格蘭台灣協會會長陳韻如3年前曾造訪恆春民謠館，被阿公阿嬤月琴彈唱民謠的歌聲深深吸引，以及在地努力傳承民謠文化所感動，期盼讓更多人分享台灣音樂文化的獨特魅力。

屏東縣府文化處指出，恆春民謠繼2018年獲邀至美國芝加哥、2019年日本山形市花笠祭演出，今年又受邀在8月14、21日英國愛丁堡藝穗節線上演出，台灣與全球觀眾可在藝穗節官網欣賞。

為了這次線上演唱，原本因疫情已暫停團練兩個多月的阿公阿嬤們相當開心，近日密集排練，屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會總幹事趙振英說，今年相關演出都取消，為了這次演出，長輩們很興奮，生活有目標，阿嬤還開玩笑說，太久沒練唱聲音都卡卡的。

趙振英說，老中青三代演出，年紀最小的幼兒園大班，年紀最長92歲的黃吳桂香阿嬤，線上演出讓世界各地看見恆春老中青三代藉由民謠將守護土地的精神傳唱到世界各地。