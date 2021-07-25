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高雄市圖27日重新開放入館 但需事先預約制

中央社 / 高雄25日電

COVID-19全國疫情3級警戒27日起降為2級，高雄市立圖書總館及各分館將自27日起重新開放讀者入館借閱，但入館前需要線上預約，每次預約1小時，同一時段室內空間不超過100人。

高雄市立圖書總館及各分館在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情3級警戒期間，不開放入館借閱，微解封後設置戶外取書站，讓民眾可線上預約借書，再到戶外取書站取書。今天宣布27日降為2級後，將重新開放民眾入館借閱。

高雄市立圖書館表示，高市圖總館及各分館27日起開放讀者入館借閱，民眾進入圖書館全面採行「預約制」，民眾先到高市圖官方網站進行預約何時入館，每天可預約1時段、每次預約1小時，同一時段室內空間不超過100人。

為落實人流管制及安全社交距離，圖書館室內人員及座位間隔保持1.5公尺安全社交距離，座位區皆採梅花座；而各館自修室、討論室、幼兒使用空間、視聽欣賞區、電腦資訊檢索區有難以保持安全距離疑慮，仍暫停開放。

此外，基於衛生及防疫規定，館內平板電腦及各項穿戴式、互動式裝置（AR、VR裝置等）、健康量測、共融玩具、布書等屬個人接觸使用物品，也暫停提供使用。

高市圖提醒民眾，把握個人1天1小時的入館時間，找妥書籍後盡速離館，避免久待。每時段室內可容留數雖不超過100人，但基於各分館空間大小不一，所容留人數仍視各分館公告人數為主，民眾均需要事先預約申請入館。

社交距離 圖書館 高雄市

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