屏東海生館7月27日起恢復現場解說開放餐飲 夜宿仍暫停
7月27日疫情調降二級警戒，屏東海生館將在7月27日至8月9日配合調整防疫措施，包含恢復現場解說活動、魚你同行後場體驗、開放館內餐飲服務，但夜宿海生館體驗仍暫停開放；另外入館採線上預約優先外，同時開放現場購票，並強化館內清潔消毒工作。
屏東海生館營運團隊指出，7月27日調降二級警戒，7月27日起至8月9日重新恢復現場解說，包含餵食解說活動及定點解說活動將正常進行。現場導覽及魚你同行後場體驗活動將重新開放預約報名。民眾詢問度極高的夜宿海生館體驗活動仍暫停至8月9日，將遵行中央疫情指揮中心防疫措施，視疫情狀況再行開放。
屏東海生館營運團隊指出，館內各主題餐廳7月27日起重新開放，並開放內用且須採隔板及梅花座或保持1.5公尺等相關規範。戶外通風處每桌間保持安全距離，開放戶外桌椅供遊客臨時簡易用餐。但仍禁止帶外食入館丶試吃、邊走邊吃，以保持館內安心環境。
延續微解封期間措施，7月27日至8月9日入館以線上預約制優先，民眾可至海生館營運團隊海景公司官網預約入館；同時開放現場購票，並總量管制。營運時間仍維持周一到周日上午9點到下午5點半，並於當天下午4點半後停止售票及入館。
微解封期間來訪的遊客平均每天約2、300人，假日時較多有500人，遊客們表示，館內高規格防疫措施，可以安心參觀，更可以細細欣賞海生館每一處美麗境地，讓來訪的全家大小都稍微放鬆緊繃的情緒。
屏東海生館指出，入館須填寫簡訊實聯制、量測體溫，並全程戴口罩與保持社交安全距離，體溫超過37.5度以上者禁止入館。互動設施仍暫停開放，包含展館部分互動設施及劇場，例如兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館，以及館內各互動式特展。戶外親水設施仍暫停開放，如鯨魚親水廣場戲水池、太平洋親水廣場戲水池。
海生館營運團隊海景世界公司也和康匠口罩聯名推出醫療口罩，三款海洋生物口罩吸引民眾搶購；營運團隊海景世界公司也表示將視依疫情解封程度適時推出更多全新活動，讓民眾體驗海洋的奇幻魅力。
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