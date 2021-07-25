屏東海生館7月27日起恢復現場解說開放餐飲 夜宿仍暫停

7月27日疫情調降二級警戒，屏東海生館將在7月27日至8月9日配合調整防疫措施，包含恢復現場解說活動、魚你同行後場體驗、開放館內餐飲服務，但夜宿海生館體驗仍暫停開放；另外入館採線上預約優先外，同時開放現場購票，並強化館內清潔消毒工作。

屏東海生館營運團隊指出，7月27日調降二級警戒，7月27日起至8月9日重新恢復現場解說，包含餵食解說活動及定點解說活動將正常進行。現場導覽及魚你同行後場體驗活動將重新開放預約報名。民眾詢問度極高的夜宿海生館體驗活動仍暫停至8月9日，將遵行中央疫情指揮中心防疫措施，視疫情狀況再行開放。

屏東海生館營運團隊指出，館內各主題餐廳7月27日起重新開放，並開放內用且須採隔板及梅花座或保持1.5公尺等相關規範。戶外通風處每桌間保持安全距離，開放戶外桌椅供遊客臨時簡易用餐。但仍禁止帶外食入館丶試吃、邊走邊吃，以保持館內安心環境。

延續微解封期間措施，7月27日至8月9日入館以線上預約制優先，民眾可至海生館營運團隊海景公司官網預約入館；同時開放現場購票，並總量管制。營運時間仍維持周一到周日上午9點到下午5點半，並於當天下午4點半後停止售票及入館。

微解封期間來訪的遊客平均每天約2、300人，假日時較多有500人，遊客們表示，館內高規格防疫措施，可以安心參觀，更可以細細欣賞海生館每一處美麗境地，讓來訪的全家大小都稍微放鬆緊繃的情緒。

屏東海生館指出，入館須填寫簡訊實聯制、量測體溫，並全程戴口罩與保持社交安全距離，體溫超過37.5度以上者禁止入館。互動設施仍暫停開放，包含展館部分互動設施及劇場，例如兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館，以及館內各互動式特展。戶外親水設施仍暫停開放，如鯨魚親水廣場戲水池、太平洋親水廣場戲水池。