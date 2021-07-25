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西南氣流來臨 陳其邁緊盯防汛整備

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供
烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供

烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。

水利局表示，鯤洲排水及溪洲排水是旗山區重要河道，集水區包括上洲里、鯤洲里、大山里、中洲里、南洲里及新光里，是旗山較低窪的社區，昔日當地居民飽受淹水之苦，立委邱議瑩等人協助向經濟部水利署爭取「流域綜合治理計畫」7800萬元補助，2016年建置溪州抽水站，收集鯤洲排水及溪洲排水地區排水量，站區內設置抽水機最大可達每秒7.5噸、3台撈汙機組及壓力排放水路等，以確保堤後排水順利排出，並降低渠道水位，防範淹水多一層保障。

陳其邁說，烟花颱風雖未直接影響高雄，但正值汛期期，7月底前仍有西南氣流影響氣候，短延時強降雨帶來可觀的降雨不容小覷，水利局要加強各抽水站操作整備，抽水站值班人員應確實到勤及落實SOP操作，每個環節都要緊盯，不能有一絲鬆懈。

中央氣象局也發布大雨特報，受西南風影響，今天高屏地區易有短延時強降雨，民眾要留意有局部大雨發生機會。

烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供
烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供
烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供
烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供
烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供
烟花颱風遠颺，台灣逐漸轉為西南風吹拂環境，高雄為迎風面，不穩定天氣可能持續一周，高雄市長陳其邁視察美濃國中疫苗注射站後，趕往旗山溪洲抽水站聽取水利局防汛整備因應作為。圖／高雄市水利局提供

烟花颱風 陳其邁 淹水

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