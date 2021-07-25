屏東18歲以上疫苗覆蓋率32％ 體育館速打站日打2千劑

屏東縣為提升疫苗覆蓋率，縣內設置11處大型速打站，其中屏東縣立體育館，每天最高可以施打2千劑，屏東縣府衛生局副局長張秀君說，感謝醫療團隊協助，「屏東貼心模式」，醫護動、民眾不動，搭配跨局處整合，讓運作更順利；縣長潘孟安說，統計到7月24日，屏東縣有22萬8225人完成第一劑接種，屏東縣18歲以上疫苗覆蓋率達到32.4％。

「速打站設置希望在最短時間提高疫苗覆蓋率」，張秀君說，她以位在屏東市的縣立體育館的速打站為例，民政體系造冊、動員，安排長者到速打站施打；交旅處規畫整體環境動線；社會處社工溫馨接送；到進場後，由醫護人員接手、報到、動線引導「請跟我來」，讓家屬與施打疫苗民眾都能很快就定位。體育館速打站最高8區全開，一天最多施打2千劑。

張秀君說，縣內速打站，有高雄榮總、長庚、輔英、義大、屏基、國仁、部立屏東醫院等醫院團隊支援。

潘孟安說，屏東縣18歲以上疫苗覆蓋率突破32.4％，統計到7月24日有22萬8225人完成第一劑接種，總人口覆蓋率達28.2%；疫苗打進鄉親身上，增強群體保護力，第一線夥伴的辛苦，一定會值得。

高雄榮總團隊協助屏東縣立體育館速打站，護理師王佩婷說，從高雄到屏東支援期間，一早5點起床，6點多到榮總後，大家搭遊覽車抵達體育館，展開一整天施打疫苗作業，「團隊合作、互相幫忙」。

高雄榮總家醫部醫生曾彥勳說，跟民眾衛教時，遇到不少長輩擔心，會跟長輩們說，「如果你是我的爸媽，我會建議怎麼做？」同理心看待跟長輩們說明。

高雄榮總家醫部行政人員楊汶翎說，新冠肺炎疫苗施打，對大家來說都是第一次，速打站一開始對象以老人為主，會花較多時間做團體與個人衛教，釐清長者不安感，讓長輩心安，也會將網路錯誤訊息澄清說明。