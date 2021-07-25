高雄市場27日起管控人流 防疫計畫通過才可內用

中央流行疫情指揮中心宣布27日起全國調降為二級警戒，高雄市經發局今指出，27日起高雄傳統市場「有條件」開放飲食區，鼓勵民眾自主分流，並採人流總量管制，當場域內人數達上限或消費者無法維持社交距離時，就會限制出入口。

經發局長廖泰翔說，雖近期疫情趨緩，但市場防疫也不能鬆懈，27日起傳統市場雖不需再以身分證號碼作為分流依據，但會採人流總量管制，鼓勵民眾自主分流，並有條件開放內用，包含同桌者採ㄇ字型隔板、不同桌保持1.5公尺距離，並限供個人套餐、盒餐、小火鍋等，禁止民眾共食，顧客定點用完餐後須馬上戴回口罩，更嚴禁試吃、邊走邊吃，將要求市場自治會或管委會提送防疫計畫書，審核通過後才可開放內用。

廖泰翔指，目前仍是「降級不解封」觀察期，除了呼籲民眾自主分流，也提醒牢記「少多快」口訣，一次買足一周份量、買完速離開，降低群聚風險。他強調，高雄傳統市場仍將實施人流管制，若場內人數接近上限，就會啟動出入口管制限制顧客進入，讓場內民眾維持社交距離。

經發局表示，已將相關指引通知各市場配合執行，並將持續派員稽查，違者將依傳染病防治法開罰3000到1萬5000元，屢勸不聽者則直接勒令停業改善，希望市場自治會、管委會、攤商與民眾配合團結防疫，加速邁向解封。