高雄好家載 日籍老師撰文大讚防疫互助經濟

疫情改變消費方式，高市府推出「高雄好家載」外送平台，吸引不少民眾及店家、運將加入使用，更有一名住在高雄的日籍女老師撰文刊登Taipei Navi旅遊網大力推薦。

以行銷日本為主的旅遊網站Taipei Navi近期這篇來自高雄日籍教師千里小姐推薦文，不僅詳細描述她使用LINE點餐、取餐的過程及教學，還大讚「高雄好家載」太方便了，肯定高雄市政府結合計程車、美食店家的創新防疫互助政策。

千里小姐文中指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，台灣實施3級防疫警戒，外出商店採購都需要掃描QR-CODE登錄簡訊實聯制。因此讓她決定試用「高雄好家載」訂購咖啡及蛋糕，「沒想到來送餐的真的是一名計程車運將！」。

隨後她在晚餐也訂購夜市美食，發現好家載市場、夜市不僅3公里內滿新台幣399元就免運，更能一次品嘗到各家商店美食，「多虧了高雄市政府和司機，讓我們度過了愉快的時光！」

「對外國人來說點餐真的很難。」千里小姐分享曾經教在台友人簡單中文去點餐，結果卻鬧出買木瓜牛奶變成紅蘿蔔汁的笑話，因此盼透過文章分享，讓更多日本朋友能使用這項便利服務。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔說，日本一直是台灣最好的夥伴，高雄日商數量更居外商之冠，市府感謝日本政府在台灣疫情升溫時主動捐贈AZ疫苗。對於千里老師推廣「高雄好家載」，經發局會持續關心高雄日商及其投資狀況，主動提供服務協助，延續辦理日商表揚及互訪活動，深化台日商業夥伴關係。

經發局與LINE熱點合作推出的「高雄好家載」（https://reurl.cc/qg4Aey ）已有上千家餐飲店家、11處市場夜市以及22家全聯、家樂福分店加入，消費滿額市府就補助運費。7月22日起至8月10日每天上午9時到下午6時，更加碼送出100組199元的「防疫互助碼」加菜金，共送出2萬組，目前有逾萬人參與。