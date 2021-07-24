快訊

「勇緯你很棒！」柔道男神奪銀牌 楊媽媽：下次一定贏

國軍桃園總醫院被爆打特權疫苗 院方回應了

奈良美智特展開幕 高市擬再推台日系列活動

中央社 / 高雄24日電

奈良美智特展」今天在高雄市立美術館展出至10月31日。另外，高雄市政府行政暨國際處也預告，即將推出「日台友情X高雄」系列活動為台日情誼加溫。

今年適逢311東日本大地震10周年，藝術家奈良美智（Nara Yoshitomo）為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及311震災時的捐款與幫助，今天起至10月31日在高雄市立美術館舉辦個展，涵蓋53件展品與26幅新作，包含繪畫、素描、攝影、雕塑等79件作品。

「奈良美智特展」7月24日至8月6日期間預約已全數額滿；下一梯次為8月7日至20日，將在7月27日下午1時開放預約，並將自8月7日起，週五至週日加開晚間5時30分、6時30與7時30分等3個場次。

高雄「奈良美智特展」由中華文化總會、高美館、文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、高雄市政府攜手舉辦，展覽為免費入場。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全面採取線上實名預約制，預約分流參觀時段分為每日8個場次。

另外，311大地震10周年，日本台灣交流協會發起「日台友情」向台灣傳達感謝心意，高雄市政府也起而響應預告推出「日台友情X高雄」系列活動，其中9月更定調為「日台友情月」，讓兩國友情不受疫情阻隔。

高雄市行國處表示，文化局與日本台灣交流協會共同舉辦的「日本漫畫家感謝簽名板展」，9月10日至26日將在駁二展出；因應日治時期興建的高雄車站帝冠式歷史建築「願景館」將遷回原址，工務局也正籌備相關慶祝活動，預定9月底舉辦盛大座落儀式。

高雄市立歷史博物館9月10日至11月7日推出「往返島嶼─1930台日旅情特展」，行政暨國際處將因應展覽籌備日本文化小講座；觀光局規劃9、10月舉辦結合高雄日本風格名勝的「十面埋伏單車遊」，邀請民眾體驗在地「微日風旅行」。

日本台灣交流協會 奈良美智 高雄市

延伸閱讀

高雄連日豪雨水閘沒開？高雄市府解釋了

高雄山區下雨 林欽榮視察旗山抽水站及美濃湖排水

高市消防被暗諷「署降奇將」 消防局：職務調升無問題

這瓶酒364萬成交破紀錄！奈良美智《無題》拍出1140萬 疫情下藝術拍賣會看到哪些機會及威脅？

相關新聞

高雄市場降級後不依身分證號分流採買 改控管人流

高雄市各大市場的身分證字號分流控管措施終於放寬，市長陳其邁今天宣布三級降二級，適度放寬夜市與市場的內部用餐原則後，市府經...

27日起餐廳內用解封 高雄業者準備迎客

中央流行疫情指揮中心宣布27日起降級為二級警戒，高雄市長陳其邁拍板定案27日起高雄開放餐廳內用，陳其邁表示餐飲業者人員除...

中央調降警戒 金門國家公園宣布7月27日開放戶外景點

中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒調降，金管處今天表示，依據國家公園區域因應 COVID-19 疫情警戒調降至第二級之遊憩...

舊校地變商業區 憂心高雄蓮池潭湖景變水泥巨獸

高雄蓮池潭畔的舊左營國中校地即將從觀光發展用地變更成商業區，愛樹團體與濕地保育人士今天開記者會，擔心公辦都更會讓蓮池畔出...

高雄觸電鑑定議員質疑甩鍋 市府：未迴避任何問題

高雄市鳳山觸電事故導致高姓女子不幸身亡，高市府昨晚發布鑑定結果，判斷路燈廢棄纜線是肇事原因，將追究包商責任。高市議員李雅...

因應27日警戒降級人潮回流 屏東縣市場連4天大消毒

因應7月27日疫情警戒降級後，傳統市場等民生熱點人潮回流，為了讓民眾採買安心，屏東縣環保局與各鄉鎮市公所清潔隊自22日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。