奈良美智特展開幕 高市擬再推台日系列活動

「奈良美智特展」今天在高雄市立美術館展出至10月31日。另外，高雄市政府行政暨國際處也預告，即將推出「日台友情X高雄」系列活動為台日情誼加溫。

今年適逢311東日本大地震10周年，藝術家奈良美智（Nara Yoshitomo）為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及311震災時的捐款與幫助，今天起至10月31日在高雄市立美術館舉辦個展，涵蓋53件展品與26幅新作，包含繪畫、素描、攝影、雕塑等79件作品。

「奈良美智特展」7月24日至8月6日期間預約已全數額滿；下一梯次為8月7日至20日，將在7月27日下午1時開放預約，並將自8月7日起，週五至週日加開晚間5時30分、6時30與7時30分等3個場次。

高雄「奈良美智特展」由中華文化總會、高美館、文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、高雄市政府攜手舉辦，展覽為免費入場。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全面採取線上實名預約制，預約分流參觀時段分為每日8個場次。

另外，311大地震10周年，日本台灣交流協會發起「日台友情」向台灣傳達感謝心意，高雄市政府也起而響應預告推出「日台友情X高雄」系列活動，其中9月更定調為「日台友情月」，讓兩國友情不受疫情阻隔。

高雄市行國處表示，文化局與日本台灣交流協會共同舉辦的「日本漫畫家感謝簽名板展」，9月10日至26日將在駁二展出；因應日治時期興建的高雄車站帝冠式歷史建築「願景館」將遷回原址，工務局也正籌備相關慶祝活動，預定9月底舉辦盛大座落儀式。

高雄市立歷史博物館9月10日至11月7日推出「往返島嶼─1930台日旅情特展」，行政暨國際處將因應展覽籌備日本文化小講座；觀光局規劃9、10月舉辦結合高雄日本風格名勝的「十面埋伏單車遊」，邀請民眾體驗在地「微日風旅行」。