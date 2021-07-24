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高雄市場降級後不依身分證號分流採買 改控管人流

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
過去一個多月，高雄市實施市場採買分流，要看身分證尾數的單雙號才能決定上市場的日子，下周二起無須再驗身分證。圖／本報資料照
過去一個多月，高雄市實施市場採買分流，要看身分證尾數的單雙號才能決定上市場的日子，下周二起無須再驗身分證。圖／本報資料照

高雄市各大市場的身分證字號分流控管措施終於放寬，市長陳其邁今天宣布三級降二級，適度放寬夜市與市場的內部用餐原則後，市府經發局晚間決議，下周二起（27日）傳統市場人流控管不再以身分證字號尾數的單雙數當分流依據，改以場內容留人數進行有效開放與管理，超過人數上限就會暫停放行。

三級警戒期間，高雄市長陳其邁宣布，6月1日起，民眾進入菜市場採買要依身分證字號末碼分流，依據單數或雙數決定可以上菜市場的日子，無法天天出門採購。

經發局指出，因應7月27日全國調降為二級警戒至8月9日，高雄傳統市場人流管制將以管制容留人數為核心，當該場域場內人數達容留人數上限，或場內消費者無法維持社交距離，即應啟動人流管制措施，限制進出入口。

經發局提醒，民眾進入傳統市場依然要落實實聯制，除在定點座位區飲食外，必須全程戴口罩。此外，鼓勵民眾自主分流，一次買足快速離開，減低群聚的傳播風險。

傳統市場 身分證 陳其邁

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