降級解封可內用 高雄業者採單點位上或外送外帶因應

高雄市政府因應降級解封，今天公告解封後餐飲配套防疫措施，自7月27日起有條件開放餐廳內用，規定桌面需有三面式隔板、桌距1.5公尺等。高雄萬豪酒店公告，將遵循市府規定以ㄇ字型隔板安排消費者用餐、採梅花座、斜對座等方式，自助餐則採「單點位上」方式親自送到顧客桌上。

連鎖火鍋業者三媽臭臭鍋也表示，雖然疫情將降級解封，但為消費者安全，公司決議持續維持外帶、不開放內用措施，避免消費者群聚風險。

高雄市府針對降級解封，雖開放餐廳內用但要求用餐環境保持良好通風、座位間距保持1.5公尺距離，餐飲內用期間，廁所每30分鐘清消1次，西式自助餐採專人夾菜服務，以及餐點須以個人套餐或盒餐方式避免共食。

高雄萬豪酒店表示，遵照市府規範，以ㄇ字型隔板安排消費者用餐，服務人員每20分鐘自行洗手消毒，洗手間及公共空間也會定時清消，消費者離座後，立即進行清消等。