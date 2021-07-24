疫情警戒降級 墾丁小琉球住宿率微升
7月27日至8月9日疫情警戒從3級降到2級，屏東墾丁和小琉球飯店、民宿的訂房率只有增加些許，降級期間的訂房率約1成至2成，業者表示，民眾還在觀望。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒27日至8月9日調降為2級，墾丁和小琉球的飯店與民宿在這期間訂房率只比微解封期增加少許，一家五星級飯店主管表示，打電話詢問的多，但下訂的少，目前降級期間的訂房率只有1成多。
這名主管表示，由於自家飯店的房間數有3000多間，因此，大量的訂房率看不出來，房間數少的飯店訂房率增加會比較明顯，由於降級期間中央仍有許多限制，多數民眾還在觀望，預期8月如果繼續降級，訂房率應該會增加。
另一家五星級飯店主管表示，目前降級期間的訂房率約2成，比微解封期間好一點，主要是水域活動仍有許多限制。
同樣以水域活動為主的小琉球，飯店民宿訂房率也沒增加太多，一名民宿業者表示，多數小琉球民宿業者從5月底自主性暫停營業至今，目前降級期間整體民宿訂房率只有1成多，水上活動開放程度，主管單位還沒明確公告，高人氣的潮間帶仍持續封閉，遊客多在觀望。
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