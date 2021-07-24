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疫情趨緩警戒降級 台澎空中交通17航班輸運

中央社 / 澎湖縣24日電

國內疫情降級，台澎對外交通自27日起每天至少有17個航班，包括飛嘉義航線也將重啟飛航，每天約可疏運2380名旅；至於海上交通最快則在8月中旬起航。

澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，3級警戒在27日調降2級，縣府配合相關措施鬆綁，其中台澎空中交通航線，27日起每天至少有17個航班，連疫情暫停飛行的嘉美澎湖航線也重新起航。

縣府指出，台澎空中交通，台北有5班、高雄6班、台中3班、台南2班和嘉羲1班，每天約疏運2380名旅客，可滿足鄉親每日約1000人往返台澎需求，後續視需求機動協調航班。

海運方面，由於海運旅客人數還無法確定，往返布袋等地區客船業者正整備中，將視旅客數適時啟航。另外，車船處協助辦理台灣好行觀光巴士預計8月1日復駛。

疫情 航線

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