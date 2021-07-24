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27日起餐廳內用解封 高雄業者準備迎客

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市長陳其邁拍板定案27日起高雄開放餐廳內用，高雄一家海產燒烤餐廳大廚在廚房準備食材，要迎接久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁拍板定案27日起高雄開放餐廳內用，高雄一家海產燒烤餐廳大廚在廚房準備食材，要迎接久違的老顧客。記者劉學聖／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布27日起降級為二級警戒，高雄市長陳其邁拍板定案27日起高雄開放餐廳內用，陳其邁表示餐飲業者人員除了要自主健康管理、環境清消外並戴好口罩外，餐廳要內用座位區要有ㄇ字型三面式隔板、不同桌距1.5公尺以上距離，餐點以個人套餐或合餐方式，禁止共食，高雄一家海產燒烤業者表示已經等這天很久了，這幾天開始重新對營業場所進行消毒，還自主添購快篩試劑替員工快篩，各項防疫措施也都符合政府規定，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。

高雄市府表示，外界最為關切的餐廳內用依照中央規範有條件開放，離開座位區要立即戴上口罩，顧客也不能自行取餐、攤台區禁飲食、座位區要加裝ㄇ字型隔板，也是個人套餐或合餐，小火鍋也是個人式，不能共食。至於市場、夜市等則建議外帶，業者需提防疫計畫經核准才會開放內用。至於婚宴和打麻將等，依然禁止。

來來海鮮餐廳九如店經理張桂獎表示，疫情嚴峻餐廳業者只能想辦法自救，他們開啟直播賣海產以及防疫便當減少營業損失，終於迎來開放餐廳內用的好消息，店內員工已經開始各項防疫準備，按照中央指引，座位採梅花座、不提供合菜，以個人餐點為主，未來的餐點也會由員工分裝擺盤後送到顧客面前，讓菜餚一樣美味可口。

高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，並以個人套餐出菜，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，並以個人套餐出菜，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，並以個人套餐出菜，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，並以個人套餐出菜，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，並以個人套餐出菜，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影
高雄一家海產燒烤餐廳在餐桌上放上透明隔板，並以個人套餐出菜，一切準備就緒盼望解禁後能迎來久違的老顧客。記者劉學聖／攝影

疫情 口罩 套餐

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