疫情警戒降級 台金空運8月1日增班

隨著疫情趨緩，金門縣政府今天宣布，8月1日起至9日止，每天金門台北班機往返各5架次；未來縣府將再依疫情狀況機動調整，如疫情警戒調降並增加航班時，緊急專機將退場。

金門縣政府表示，配合中央宣布自27日至8月9日調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒標準至第2級，縣長楊鎮浯立即責成觀光處協調台金航線班機，一定要在滿足民眾緊急就醫、奔喪、基本交通需求，以及減少跨區移動前提下，請交通部民航局協調航空公司，提供台灣北、中、南飛金門每日例行班次。

觀光處長丁健剛表示，配合航站運能及快篩能量，金門往返台北和台中將增加架次，台南-金門航線也將重啟。調整後，自8月1日起至8月9日止，每天台北、台中、台南及高雄往返金門分別為5、2、1、2架次，並將視疫情變化滾動式調整。

丁健剛說明，預判民眾就醫和奔喪等緊急需求仍多，為了能即時服務民眾，緊急專機服務延長到8月9日。經過協調，7月26、29日及30日這3天有提供緊急專機，另外，8月1日起至9日，緊急專機提供時間為星期一、三、五和日。

也就是說，自8月1日起至9日止，每日北-金往返各5架次，其中1架次在星期一、三、五、日是縣府緊急專機。丁健剛表示，縣府將依疫情狀況機動調整，未來若中央調降疫情警戒並增加航班，到時緊急專機將退場。

觀光處指出，縣府協調民航局及航空公司自6月30日至7月26日，每星期加開3架次往返北金緊急專機，統計到23日，已執行台北-金門往返共計10架次，1999專線協助及機場協助候補，共844人次，有效解決民眾燃眉之急。

觀光處提醒，若民眾有緊急就醫、奔喪等急難情況需要搭乘，請撥打金門縣政府1999專線（外縣市及手機請撥0800-318823），將有專人服務。