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疫情警戒降級 墾丁熱門沙灘有條件開放

中央社 / 屏東縣24日電

疫情自27日調降2級警戒，墾丁國家公園管理處今天訂出遊憩人流出入管制措施，其中後灣、白砂、小狗灣等熱門沙灘景點將落實人流管制，採有條件開放。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒，墾管處指出，包括後灣、白砂、小狗灣、星砂灣、出水口右側(含小峇里)、後壁湖潟湖區、南灣、大灣、小灣、船帆石、風吹砂、漁村公園等熱門沙灘景點，為避免人潮聚集，落實人流管制，將有條件開放。

墾管處表示，這幾處沙灘由在地協會或業者依據防疫指引提出防疫計畫審核後開放；進入沙灘民眾須落實實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫作為。

至於無法全程配戴口罩的水域活動原則不開放，但墾管處表示，單人水域活動，只要不群聚、不頻繁接觸，可開放，如立槳、獨木舟、水肺潛水、衝浪、水上摩托車將開放，但活動前後須配戴口罩、不能群聚，需保持社交距離。

而水上摩托車僅開放拖曳項目，且乘客間須保持1公尺以上距離；立槳及獨木舟不開放共乘須1人操舟。

另外，室內場館包含墾丁國家公園遊客中心、砂島展示館、龍鑾潭自然中心，依各場館條件管制容留人數開放；而戶外場域包含貓鼻頭公園、鵝鑾鼻公園、社頂自然公園、瓊麻工業歷史展示館及園區內公有停車場都開放，但停車數減量50%。

墾管處指出，這些開放場館據點將視現場狀況彈性調整，必要時得予關閉，而生態保護區仍持續關閉。

墾丁大街夜市自16日試營運後，攤商與遊客都能遵守實聯制、戴口罩等防疫規定，墾丁社區協會理事長曾春惠表示，27日降級後，內用將依中央指引採取梅花座、隔板等規定辦理，原本攤販區上限2000人及南北單一出口限制將取消，但禁止試吃及邊走邊吃。

口罩 墾管處 墾丁

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