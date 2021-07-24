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疫情警戒調降 大小金門交通船恢復正常班次

中央社 / 金門縣24日電

疫情警戒即將降到第2級，金門縣政府今天表示，27日起金門本島和烈嶼鄉交通船班恢復正常營運班次，民眾也可從當天起進入縣府各處辦公區域洽公。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）緩解，中央流行疫情指揮指揮中心昨天宣布，自27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，金門縣府今天進一步說明相關因應措施。

縣府表示，3級警戒期間民眾到縣府洽公限制在服務大廳，27日起各處辦公區域開放民眾進入洽公。

縣政府同時宣布，金門本島和烈嶼鄉船班27日起恢復正常營運。金門縣公共車船處處長李文堆表示，在疫情之前，大小金門每天有58班船，3級警戒起減到21班，27日起恢復正常班次。

但車船處指出，民眾在船舶內全面禁止飲食，搭乘前落實測量體溫，搭乘期間也必須全程配戴口罩，進入場站落實簡訊或填寫紙本實聯制登記。車船處表示，場站每小時清潔消毒一次、船舶在每航次載客後立即執行清潔消毒。

此外，縣府表示，轄管景點的室外空間開放，包括莒光樓、獅山砲陣地、金城民防坑道展示館、總兵署、柳營、建功嶼、同安渡頭，導覽解說遊程開放，金城民防坑道及林厝電瓶車不開放。

金門國家公園管理處也表示，自27日起，除了狹小空間，如馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道，以及施工的景點湖井頭戰史館、船型堡、瓊林民防館、山后海珠堂及喜慶館仍暫停開放外，其餘室內景點、戶外遊憩據點及設施對外開放。園區停車場的管制也調整為原數量50%，且展館內的賣店開放後依中央流行疫情指揮中心相關防疫規範辦理。

縣政府表示，公立戶外運動場全開放，公立室內場館部分開放。金城館、金湖館室內綜合球場因作為大型疫苗接種站，仍暫不開放，游泳池也暫不開放。縣府表示將視疫情情形，動態調整相關防疫措施。

金門 疫情 口罩

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