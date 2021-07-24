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烟花颱風大潮時來襲 馬祖海水倒灌淤沙

中央社 / 連江縣24日電

烟花颱風來襲，馬祖沿海有長浪發生，加上馬祖正逢大潮，各村海域有海水暴潮情況發生，海水淹入村莊、聯外道路，海水退潮去後各村道路具淤沙情形。

北竿鄉后澳村聯外道路「塘后道」昨晚與今早被海水淹沒，北竿鄉公所已公告道路封閉。北竿鄉公所表示，塘后道路24日上午9時56分滿潮，因此下午1時30分開始搶通道路，道路搶通後再行公告，請用路人注意自身安全，而今晚10時至11時馬祖還會再逢滿潮，經過后澳村人車須多加注意。

南竿鄉福澳村海水淹沒漁船港邊道路、四維村芙蓉澳口、津沙村澳口等都有海水倒灌情形，其中津沙村海水暴漲情況嚴重。津沙村長劉用順表示，津沙村目前淤沙淤水，正在進行疏通作業，努力恢復社區環境，所幸颱風沒有登陸，否則災情可能更為嚴重，目前積水沒有波及居民住家。

津沙居民表示，依據以往經驗，適逢大潮與颱風影響，地方需加強颱風警戒意識，包含在澳口周邊堆沙包、海堤開口築牆，防止泥沙及海水倒灌。另希望政府評估現有離岸潛堤工程的有效解決方案，依據颱風情況發生，評估可因應海流與解決海洋垃圾集中問題的離岸堤建設。

連江縣災害應變中心表示，颱風外圍環流仍會經過馬祖近海，各單位仍請保持警戒，各項防颱措施切勿鬆懈。馬祖沿海已有長浪發生且易有強陣風，禁止民眾從事水上活動及視海象預報管制船隻出入港。預估26日以後西南氣流可能會有強降雨情況發生，請各單位做好因應措施。

烟花颱風 馬祖 海洋垃圾

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