金門首屆美術班招生 18位考生到場應試

全國各縣市，目前僅金馬兩縣國中端還沒設立美術班，金門縣首屆「國中藝術才能美術班」招生，今天舉行考試，共有18位考生報名，無人缺考，預計將錄取16位，鑑定結果將於明日公告，錄取報到日期為7月28日。

金門縣國中藝術才能美術班，第一屆招生考試，今天上午在金城國中進行術科測驗，由教育處長羅德水進行抽題，此次術科考試共有3科：鉛筆素描、水彩、創意表現。鑑定小組分別聘請一科2位老師出題，並經抽題簽章認證。

金門縣藝術才能美術班，由金城國中申請成立，經過長達4個月左右的籌備，終於於今日展開招生考試，本次共有18個人報名，鑑定小組表示本次考試預計招收16個人，另2位備取。羅德水表示，考試過程辦理務必要秉持嚴謹與公平原則來進行，力求完善甄選制度。

城中美術班招生管道有二，管道一：需經美術類科術科測驗。術科測驗項目有素描、水彩、創意表現。管道二為參加政府機關（構）舉辦之國際性或全國性美術類科競賽表現優異，獲全國學生美術比賽特優，或國際性競賽前三等者，經審查通過後核定錄取資格。今日則進行術科鑑定考試，測驗計分方式：素描40％、水彩30％、創意表現30％。術科測驗表現優異者，按總成績高低排列序號，經「金門縣藝術才能班學生鑑定小組」綜合研判後，依序錄取至額滿為止，並備取若干。

金門縣長楊鎮浯今天也到場巡視，且向陪考的家長慰問與致意，楊鎮浯表示，美術班早在20幾年前就醞釀要成立，一直到今天終於時機成熟了，在教育的原則之下，希望讓學生們發揮所長，創造更多的、更好的環境來培育各種人才。他也肯定，金城國中主動且積極提出申辦的計劃，願全力支持學校來發展藝術才能美術班。