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中央調降警戒 金門國家公園宣布7月27日開放戶外景點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金管處表示，自7月27日起，除狹小空間及施工之景點外，其餘室內景點、戶外遊憩據點及設施對外開放。圖／金管處提供
金管處表示，自7月27日起，除狹小空間及施工之景點外，其餘室內景點、戶外遊憩據點及設施對外開放。圖／金管處提供

中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒調降，金管處今天表示，依據國家公園區域因應 COVID-19 疫情警戒調降至第二級之遊憩人流出入管制措施規定，將適度開放室內景點及戶外遊憩據點。

金管處表示，自7月27日起，除狹小空間（包含馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道）及施工之景點(包含湖井頭戰史館、船型堡、瓊林民防館、山后海珠堂及喜慶館)仍暫停開放外，其餘室內景點、戶外遊憩據點及設施對外開放，園區停車場之管制亦調整為原數量 50%，且展館內之賣店開放後依中央流行疫情指揮中心相關防疫規範辦理。

金管處籲請參訪民眾進入展館務必遵守各項防疫規範，包括維持安全社交距離、全程戴口罩、手部消毒、實聯制、量體溫、單一出入口及媒體室採梅花座等，並依各展館容留人數限制由現場服務人員引導分流，同時呼籲民眾遵守室內50人、戶外100人群聚限制之防疫規定，金管處也會因地制宜滾動式檢討，並與金門縣政府辦理相關防疫管制措施，共同攜手一起守護金門。

疫情 金門 社交距離

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