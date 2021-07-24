聽新聞
test
0:00 / 0:00
中央調降警戒 金門國家公園宣布7月27日開放戶外景點
中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒調降，金管處今天表示，依據國家公園區域因應 COVID-19 疫情警戒調降至第二級之遊憩人流出入管制措施規定，將適度開放室內景點及戶外遊憩據點。
金管處表示，自7月27日起，除狹小空間（包含馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道）及施工之景點(包含湖井頭戰史館、船型堡、瓊林民防館、山后海珠堂及喜慶館)仍暫停開放外，其餘室內景點、戶外遊憩據點及設施對外開放，園區停車場之管制亦調整為原數量 50%，且展館內之賣店開放後依中央流行疫情指揮中心相關防疫規範辦理。
金管處籲請參訪民眾進入展館務必遵守各項防疫規範，包括維持安全社交距離、全程戴口罩、手部消毒、實聯制、量體溫、單一出入口及媒體室採梅花座等，並依各展館容留人數限制由現場服務人員引導分流，同時呼籲民眾遵守室內50人、戶外100人群聚限制之防疫規定，金管處也會因地制宜滾動式檢討，並與金門縣政府辦理相關防疫管制措施，共同攜手一起守護金門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言