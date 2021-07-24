舊校地變商業區 憂心高雄蓮池潭湖景變水泥巨獸

高雄蓮池潭畔的舊左營國中校地即將從觀光發展用地變更成商業區，愛樹團體與濕地保育人士今天開記者會，擔心公辦都更會讓蓮池畔出現20樓高住宅大樓，破壞優美景觀與天際線，另導致老樹不保，呼籲各界在7月28日要召開都委會審議前表達反對心聲。

市府都發局表示，本案訂定都市設計基準並納入都市設計審議，建物要符合基準，也要經過都市設計審議把關才能執行。此外，老樹部分已由市府農業局調查中，未來開發時應依相關規定予以留存保護或復育。

森林城市協會邀集台灣濕地保護聯盟、舊城文化協會等單位人士開線上記者會。城市協會理事長莊傑任指出，位在翠華路與勝利路交會處的舊左中校地是蓮池潭門戶，距離左營高鐵站5分鐘，面積5.99公頃，從文教用地變更成觀光發展特定專用區，原本要蓋觀光旅館只租不賣、最高16層樓，現在又要透過公辦都更招商開發，未來可能蓋20層樓以上的水泥豪宅，不僅失去珍貴的城市綠地，也會破壞風景區天際線。

莊說，台北龍山寺、總統府、宜蘭龜山島等地面臨天際線被大樓破壞問題，日本京都在2007年即頒布相關禁令，很難想像未來大樓若蓋起來，蓮池潭門戶全被大樓遮蔽，「這是一件多可怕的事」。

協會調查，預定地上至少有50棵大樹，其中20棵達到珍貴老樹等級，不忍心隨同開發面臨移除或遷移命運，希望原地保留。台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋說，公有土地保留綠色資源是最好的永續發展，賣地可短暫挹注財源，但不是久遠且讓最多市民受益的方式。