高雄觸電鑑定議員質疑甩鍋 市府：未迴避任何問題

高雄市鳳山觸電事故導致高姓女子不幸身亡，高市府昨晚發布鑑定結果，判斷路燈廢棄纜線是肇事原因，將追究包商責任。高市議員李雅靜說，市長陳其邁昨天下午至靈堂慰問家屬，才說全力協助申請國賠，晚間工務局火速發布事故原因歸咎包商，是在唱雙簧還是甩鍋，仍有疑點待釐清。

市府表示，23日即對外表達會依法負起相關責任，全力協助家屬申請國賠，國賠本來就需要完整調查以釐清相關事實，不管是管理職責或包商責任全要一一調查清楚，昨天的鑑定結果與此立場沒有違背，市府沒有迴避任何問題。

大寮區高姓女子19日在暴雨夜觸電送醫，22日身亡，高雄市政府委託電機技師公會鑑定，昨判定是路燈廢棄纜線因大雨積水變成「致命」導體。工務局表示，此處路燈108年5月16日因地下纜線故障不亮，之後架空線供電，但承包商並未將原地下纜線抽離。

李雅靜質疑，未通電的廢棄纜線會因浸水而導電，電從何處來，漏電源頭有無釐清。此外，廢棄路燈開關箱內的無熔絲開關呈現送電狀態，是否從未知源頭漏電再導電至廢棄纜線，再從廢棄纜線導電至原路燈開關箱內的無熔絲開關，因而呈現送電狀態？

李雅靜說，盼市府向上找出「真正」漏電源頭，釐清事故原因，除給家屬公道，更能避免日後再發生悲劇；誰的責任就該由誰承擔，不接受「模糊不清、設下止損點」的卸責結論。