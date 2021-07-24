因應27日警戒降級人潮回流 屏東縣市場連4天大消毒

因應7月27日疫情警戒降級後，傳統市場等民生熱點人潮回流，為了讓民眾採買安心，屏東縣環保局與各鄉鎮市公所清潔隊自22日起連續4天在各傳統市場等公共場域大清消，每個角落都不放過，盼透過防疫消毒滴水不漏，讓民眾安心出門採買。

環保局長顏幸苑說，環保局與防疫消毒大隊每天出動消毒人力近200人、消毒車35輛、噴霧機51台，針對建國市場、中央市場、北勢寮市場、華僑市場、東港漁市場等全縣各市場等熱點，持續密集防疫消毒，三級警戒至今共消毒978場次，另屏東市人潮較多的公園公廁消毒包括縣民公園、屏東公園、萬年公園、復興公園等共消毒100場次。

她說，環保局與防疫消毒大隊在疫情期間，除了在市場等公共場域持續防疫消毒，並對確診者足跡地點立即完成消毒，在潮州、枋山、枋寮更是結合國軍化學兵完成地毯式大清消的艱巨任務，因應全縣各疫苗施打站的設置，也投入施打站及站內座椅、輪椅、公廁及流廁內外環境的消毒及清潔工作，讓民眾安心施打。