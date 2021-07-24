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因應27日警戒降級人潮回流 屏東縣市場連4天大消毒
因應7月27日疫情警戒降級後，傳統市場等民生熱點人潮回流，為了讓民眾採買安心，屏東縣環保局與各鄉鎮市公所清潔隊自22日起連續4天在各傳統市場等公共場域大清消，每個角落都不放過，盼透過防疫消毒滴水不漏，讓民眾安心出門採買。
環保局長顏幸苑說，環保局與防疫消毒大隊每天出動消毒人力近200人、消毒車35輛、噴霧機51台，針對建國市場、中央市場、北勢寮市場、華僑市場、東港漁市場等全縣各市場等熱點，持續密集防疫消毒，三級警戒至今共消毒978場次，另屏東市人潮較多的公園公廁消毒包括縣民公園、屏東公園、萬年公園、復興公園等共消毒100場次。
她說，環保局與防疫消毒大隊在疫情期間，除了在市場等公共場域持續防疫消毒，並對確診者足跡地點立即完成消毒，在潮州、枋山、枋寮更是結合國軍化學兵完成地毯式大清消的艱巨任務，因應全縣各疫苗施打站的設置，也投入施打站及站內座椅、輪椅、公廁及流廁內外環境的消毒及清潔工作，讓民眾安心施打。
她說，下月要開學，已準備好配合中央公布學校師生返學前，全面進行學校校園周邊及校內戶外公共環境消毒工作，讓師生安心返學學習；防疫消毒工作自去年至今總計出動1萬人次、3058車次、3萬5417場次，使用漂白水及消毒液共2萬2117公升，為感謝默默奉獻的防疫消毒大隊及清潔人員，環保局推出「疫情肆虐下，不能沒有你」消毒篇及清潔篇影片，在疫情期間，謝謝屏東縣所有的清毒人員、清潔隊員，以及資源回收人員，仍然日以繼夜的在工作，守護大家乾淨美麗的家園。
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