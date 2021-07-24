快訊

直播／再添2死…今增本土24例 新北市9例最多

ROC代表隊奪首面銀！衛報將俄羅斯隊誤植成中華台北隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄連日豪雨水閘沒開？市府：有開 只是水排不出去

聯合報 / 記者邱奕能徐白櫻／高雄即時報導
高雄日前連日豪雨，各區傳災情。今天有民眾爆料，在前金區八德、林森路口附近的水閘門，在豪雨時竟然沒開，看了讓人捏一把冷汗。圖／讀者提供
高雄日前連日豪雨，各區傳災情。今天有民眾爆料，在前金區八德、林森路口附近的水閘門，在豪雨時竟然沒開，看了讓人捏一把冷汗。圖／讀者提供

高雄日前連日豪雨，各區傳災情。今天有巿民爆料，在前金區八德、林森路口附近的水閘門，在豪雨時竟然沒開，可能成為淹水原因之一，盼市府能改進，不然看了真的讓人捏了一把冷汗，不過明知大雨來臨，事前沒做好準備，市府螺絲是鬆了嗎？

這位巿民表示，連日的豪雨對高雄狂炸猛炸，導致高雄多處積淹水，19日他行經八德一路、林森路口附近時，見到明明水深已經到達小腿肚，鄰近的水閘門卻仍緊閉未啟，讓他相當傻眼。

此人也說，明知大雨將來臨，市府卻未做好疏通、監控水閘門，「基本措施沒錯好，市府螺絲鬆了嗎？」

高雄市政府水利局解釋，19日正值大潮，當天愛河滿水位，民生大排水位同樣高漲，兩邊水位相當，水排不出去。八德、林森路口一帶的水閘門有開啟，但因水排不出去才會積水。

高雄日前連日豪雨，各區傳災情。今天有民眾爆料，在前金區八德、林森路口附近的水閘門，在豪雨時竟然沒開，看了讓人捏一把冷汗。圖／讀者提供
高雄日前連日豪雨，各區傳災情。今天有民眾爆料，在前金區八德、林森路口附近的水閘門，在豪雨時竟然沒開，看了讓人捏一把冷汗。圖／讀者提供

豪雨 淹水 愛河

延伸閱讀

烟花挾驚人豪雨 新北河濱公園綠地淹沒

高雄山區下雨 林欽榮視察旗山抽水站及美濃湖排水

迎防疫降級 高雄蚵仔寮場內管控研擬放寬至190人

颱風烟花雨勢 新竹五峰鄉33條土石流紅色警戒

相關新聞

馬公港大潮「海水淹上柏油路」 網驚喊：還好颱風沒進來

近期，颱風烟花靠近台灣，造成全台多處都開始下大雨，然而再加上24日適逢大潮，竟有一名網友發文分享，在澎湖竟發生海水淹過柏油馬路的狀況出現，讓他不禁直呼「台灣海邊城市也要注意！」引起許多網友討論。

高雄連日豪雨水閘沒開？市府：有開 只是水排不出去

高雄日前連日豪雨，各區傳災情。今天有巿民爆料，在前金區八德、林森路口附近的水閘門，在豪雨時竟然沒開，可能成為淹水原因之一...

因應27日警戒降級人潮回流 屏東縣市場連4天大消毒

因應7月27日疫情警戒降級後，傳統市場等民生熱點人潮回流，為了讓民眾採買安心，屏東縣環保局與各鄉鎮市公所清潔隊自22日起...

影／中央調降警戒 金門大小金船班恢復正常營運班次

中央昨日宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，金門縣府今日宣布，餐飲業雖依中央指引有條件開放，但鼓勵「以外...

迎防疫降級 高雄蚵仔寮場內管控研擬放寬至190人

中央流行疫情指揮中心昨宣布27日起降級為二級警戒，高雄市政府今天上午於10時30分以「積極管理、有效開放」為原則，宣布相...

二級強化警戒適度解封 屏東部分森林場域再鬆綁

中央宣布7月27日起調整為二級強化警戒，屏東林區管理處27日起調高墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區容留人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。