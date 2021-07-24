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高雄連日豪雨水閘沒開？市府：有開 只是水排不出去
高雄日前連日豪雨，各區傳災情。今天有巿民爆料，在前金區八德、林森路口附近的水閘門，在豪雨時竟然沒開，可能成為淹水原因之一，盼市府能改進，不然看了真的讓人捏了一把冷汗，不過明知大雨來臨，事前沒做好準備，市府螺絲是鬆了嗎？
這位巿民表示，連日的豪雨對高雄狂炸猛炸，導致高雄多處積淹水，19日他行經八德一路、林森路口附近時，見到明明水深已經到達小腿肚，鄰近的水閘門卻仍緊閉未啟，讓他相當傻眼。
此人也說，明知大雨將來臨，市府卻未做好疏通、監控水閘門，「基本措施沒錯好，市府螺絲鬆了嗎？」
高雄市政府水利局解釋，19日正值大潮，當天愛河滿水位，民生大排水位同樣高漲，兩邊水位相當，水排不出去。八德、林森路口一帶的水閘門有開啟，但因水排不出去才會積水。
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