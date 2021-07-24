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高雄山區下雨 林欽榮視察旗山抽水站及美濃湖排水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副市長林欽榮（右一）視察旗山抽水站整備情況。圖／高市水利局提供
高市副市長林欽榮（右一）視察旗山抽水站整備情況。圖／高市水利局提供

烟花颱風外圍環流影響，今早高雄山區有局部降雨，雨勢不大。高市副市長林欽榮前往山區視察水利設施，陸續視察旗山抽水站、美濃湖排水瓶頸段與六龜土石流潛勢溪流改善工程等地。林欽榮表示，颱風沒有直接影響高雄，但月底前仍會有西南氣流，各地抽水站都要維持正常運作，人員務必落實SOP操作。

高市副市長林欽榮與水利局長蔡長展前往旗山五號排水抽水站視察防汛整備。水利局人員簡報指出，旗山區大德里舊火車站一帶地勢低窪，每逢颱風豪雨積淹水嚴重，102年建置五號排水抽水站，目前共4台抽水機組，總抽水量12CMS（立方公尺／秒），另投入5.74億元辦理五號排水系統整治；今年汛期來臨之後，旗山溪外水位尚未高過內水位，無須啟動抽水裝置。

此外，水利局人員也轉往旗美汙水廠視察運作情況，內政部營建署規畫的旗美汙水處理廠運作多年，每日可處理4000噸民生廢汙水，減少家庭汙水流入高屏溪，改善水質。

林欽榮說，這次颱風沒有直接影響高雄，但7月底前仍有外圍環流可能帶來西南氣流，水利局各抽水站的操作整備都要加強，抽水站值班人員應確實到勤，落實SOP操作，確保抽水功能正常。

高市副市長林欽榮（右一）視察旗山抽水站防汛整備情況。圖／高市水利局提供
高市副市長林欽榮（右一）視察旗山抽水站防汛整備情況。圖／高市水利局提供

烟花颱風 林欽榮 西南氣流

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