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迎防疫降級 高雄蚵仔寮場內管控研擬放寬至190人

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。本報資料照片
高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心昨宣布27日起降級為二級警戒，高雄市政府今天上午於10時30分以「積極管理、有效開放」為原則，宣布相關降級規範；其中，魚市場及魚貨直銷中心，仍維持實聯制酒精消毒、量體溫，至於蚵仔寮漁貨直銷中心，總容流管制120人，研擬放寬至190人。

蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，即執行單一出入口管制，且入口處皆有人員執行實聯制登錄，以每2.25平方公尺計算，並調降50%的入內人數，將總容流管制人數設為120人，且入內皆需量測體溫、酒精消毒。

27日起，將迎來降級，雖維持實聯制、酒精消毒、量體溫與人流管制，但總容流管制人數擬放寬至190人。

梓官區漁會表示，距27日仍有一段時間，具提放寬的防疫措施，仍會與攤商討論，才來決定如何實施，近期仍維持總容流管制人數120人。

另外，蚵仔寮內共82攤，外市有28攤熟食區，考量先前三級警戒防疫不易，熟食區攤商幾乎都未開業，雖然降級仍維持禁止試吃，邊走邊吃，降級後是否重新復業，梓官區漁會仍會與業者討論與溝通，如何落實復業後的相關防疫規定。

經統計，先前高雄開放漁市場攤商列冊接種疫苗，蚵仔寮觀光魚符合資格接種者為200多人，先前第一劑已完成142人接種，已完成七成的施打率，其餘尚未接種者，日後將陸續完成接種。

高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。本報資料照片
高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。本報資料照片
高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。本報資料照片
高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。本報資料照片
高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。圖／高雄市政府提供
高雄蚵仔寮觀光魚市自三級警戒以來，將總容流管制人數設為120人，27日將迎來降級，研擬放寬至190人。圖／高雄市政府提供

實聯制 酒精 三級警戒

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