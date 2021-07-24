馬公港大潮「海水淹上柏油路」 網驚喊：還好颱風沒進來

近期，颱風烟花靠近台灣，造成全台多處都開始下大雨，然而再加上24日適逢大潮，便有一名網友發文分享，在澎湖竟發生海水淹過柏油馬路的狀況出現，讓他不禁直呼「台灣海邊城市也要注意！」引起許多網友討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文張貼一張馬公港的照片，告知民眾澎湖的馬公港現在正處大潮的狀態，並提醒若有住在台灣的沿海城市的網友，必定要時刻注意海象。而從原PO分享的照片上可見，海水已經淹掉了一大半的柏油路，十分驚悚。

此文一出，不少貼心的民眾要紛紛提醒，「這就是我說的大滿潮，澎湖今天還沒有下雨就這樣子，如果在台灣的話下大雨水根本流不出去」、「還好颱風沒進來，逢大潮、雨水充沛的話，又要淹水」、「不考慮預算加高堤防嗎？」

更有貼心的網友補充，「大潮在農曆7、8月會更高水位」、「今天15...沿海地帶請注意安全」、「月圓漲大潮…又颱風經過低窪地區要特別小心」。