快訊

東奧柔道／首征奧運開紅盤 23歲林真豪「一本」晉級16強

生存家族@鄭州：當一座中國都市突然失去「互聯網」

金門訪查2關懷據點 將加強輔導提升各據點量能

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府昨前往金沙鎮大洋社區照顧關懷據點訪查，發現均有落實縣府各項防疫政策。圖／縣府提供
金門縣府昨前往金沙鎮大洋社區照顧關懷據點訪查，發現均有落實縣府各項防疫政策。圖／縣府提供

行政院昨天宣布將自7月27日從三級警戒降為二級，各縣市的防疫措施，備受關注，金門縣社會處長董燊昨也在社會福利科長王茲繐等人的陪同下，前往訪視金寧鄉古寧頭社區與金沙鎮大洋社區2處照顧關懷據點，董燊強調，將持續加強輔導提升各據點量能，擴大服務範圍至各村(里)轄內自然村。

金門縣長楊鎮浯關注社區照顧關懷據點的防疫整備情形，責成社會處加強訪視社區照顧關懷據點，營造對大小社區的鄉親都能兼顧到的優質環境，要達到全方面照顧長輩的目標。社會處長董燊前往2處關懷據點訪查，各據點均有落實縣府各項防疫政策。

董燊表示，全國三級警戒打亂鄉親的日常生活，為因應防疫，金門各社區關懷據點自6月初暫停服務，部分年輕人為了長輩的用餐及照顧問題傷透腦筋，因應中央之適當鬆綁措施，為照顧長者及弱勢族群日常生活所需，各據點自7月13日起已陸續恢復「供餐」但「不共餐」，並加強落實人流管制、配戴口罩、保持社交距離，落實各項防疫措施。縣府也會視疫情發展，隨時調整因應措施。

董燊指出，今年度已新增2處試營運據點，分別為金沙鎮官澳與金寧鄉后盤山西山。縣府以「一行政村里至少設置一處社區照顧關懷據點」為布建目標，目前行政村里涵蓋率已經提升至8成，總計已高達36處據點。

縣府社會處也說，將持續加強輔導提升各據點量能，擴大服務範圍至各村(里)轄內自然村，據點服務範圍則以周圍、鄰近之自然村為主，例如金寧鄉古寧頭社區照顧關懷據點服務範圍，就涵蓋了南山、北山、林厝、古寧新莊、慈湖農莊。

金門縣社會處長董燊（左二）訪視金寧鄉古寧頭社區的照顧關懷據點，並致贈慰問品給理事長李金鎗。圖／縣府提供
金門縣社會處長董燊（左二）訪視金寧鄉古寧頭社區的照顧關懷據點，並致贈慰問品給理事長李金鎗。圖／縣府提供

金門 三級警戒 社交距離

延伸閱讀

防疫第一！南鯤鯓代天府中元普度「謹慎進行」規模大減

防疫降級嘉義縣餐廳有條件內用 業者：合菜分菜困難

疫情降至2級警戒 金門縣府鼓勵餐飲外帶

高市托嬰早療中心27日恢復服務 社區關懷據點不跟進

相關新聞

大廳堆滿待領取預約書...屏東總圖微解封風景

屏東縣立圖書館總館微解封後開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳堆滿待領取的預約在架書，因...

泉成集團提資遣 百貨餐飲全歇業

撐不到解封，由汕頭泉成沙茶火鍋店起家的「泉成餐飲集團」前晚無預警通知多家百貨公司內的旗下品牌全面歇業，泉成昨撤掉官網低調...

金門愛心蜂蜜檸檬 慰勞林務所

屏東九如的檸檬傳出滯銷，金門縣農會特別透過管道採購100公斤，希望幫農友行銷農產品，也讓金門民眾能享用最新鮮的檸檬。為了...

高雄楠梓、橋頭4000戶停電 原因查到了

北高雄昨晚不平靜，楠梓區監理南街、橋頭新市鎮晚間9時許接連發出爆炸聲響後停電，共有4000戶受影響，直到晚間11點還約有...

高雄楠梓疑電線桿起火跳電 4000戶受影響

高雄市楠梓區監理南街晚間9時許疑似因電線桿起火，整條路口瞬間陷入黑暗，約4000戶受影響，有民眾疑似受困電梯，高雄市消防...

國民黨高市黨部慰問觸電罹難者家屬 籲市府查清原因

高雄市高姓婦人本月19日傍晚行經鳳山區淹水地帶，疑似觸電倒地，搶救多日昨天不治。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮今天下午前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。