金門訪查2關懷據點 將加強輔導提升各據點量能

行政院昨天宣布將自7月27日從三級警戒降為二級，各縣市的防疫措施，備受關注，金門縣社會處長董燊昨也在社會福利科長王茲繐等人的陪同下，前往訪視金寧鄉古寧頭社區與金沙鎮大洋社區2處照顧關懷據點，董燊強調，將持續加強輔導提升各據點量能，擴大服務範圍至各村(里)轄內自然村。

金門縣長楊鎮浯關注社區照顧關懷據點的防疫整備情形，責成社會處加強訪視社區照顧關懷據點，營造對大小社區的鄉親都能兼顧到的優質環境，要達到全方面照顧長輩的目標。社會處長董燊前往2處關懷據點訪查，各據點均有落實縣府各項防疫政策。

董燊表示，全國三級警戒打亂鄉親的日常生活，為因應防疫，金門各社區關懷據點自6月初暫停服務，部分年輕人為了長輩的用餐及照顧問題傷透腦筋，因應中央之適當鬆綁措施，為照顧長者及弱勢族群日常生活所需，各據點自7月13日起已陸續恢復「供餐」但「不共餐」，並加強落實人流管制、配戴口罩、保持社交距離，落實各項防疫措施。縣府也會視疫情發展，隨時調整因應措施。

董燊指出，今年度已新增2處試營運據點，分別為金沙鎮官澳與金寧鄉后盤山西山。縣府以「一行政村里至少設置一處社區照顧關懷據點」為布建目標，目前行政村里涵蓋率已經提升至8成，總計已高達36處據點。