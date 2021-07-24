快訊

東奧柔道／首征奧運開紅盤 23歲林真豪「一本」晉級16強

生存家族@鄭州：當一座中國都市突然失去「互聯網」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大廳堆滿待領取預約書...屏東總圖微解封風景

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳擺滿一堆堆待消化的預約書， 昨天起暫停在架書預約。圖／屏東總圖提供
屏東縣立圖書館總館開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳擺滿一堆堆待消化的預約書， 昨天起暫停在架書預約。圖／屏東總圖提供

屏東縣立圖書館總館微解封後開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳堆滿待領取的預約在架書，因應疫情降級，總圖昨天起暫停在架書預約，讓館員加快整理館內圖書，為下周重新開放做好準備；7月27日將適度開放民眾入館，同時段容留人數限200人，圖書預約申請將回歸正常，在疫情平緩之際，讓閱讀再度成為美好的日常。

屏東縣政府表示，圖書館從上周二起啟動單一窗口取、還書服務，同時恢復線上預約，並特別提供可預約架上書20本、通閱10本，同時啟動單一窗口取、還書服務，讀者如果要借閱書籍，只要上網預約，館員將主動以電話通知，即可在10天保留期限內，至取書窗口領取預約書。

據統計，7月13日至22日全縣預約申請冊數累積達1萬5000冊，尤以首日預約冊數最高，有2800多冊，預約踴躍。館員不僅要處理歸還書上架，也得一本本查找讀者預約書。

文化處說， 從5月中閉館前已經預約、尚未取書的書籍量眾多，全縣總計預約書待取近5000冊，總圖就佔了一半以上，一堆堆的預約書待消化；總圖昨天已暫停在架書預約，讓館員加快整理館內圖書，開館後，圖書預約申請將回歸正常，外借中可預約8本，通閱4本。

文化處指出，總圖開館將實施入館人流管控，同時段容留人數限200人，超過容量採一進一出方式管控，惟1樓兒童閱讀區暫不開放，全館採梅花座、架設隔板，讀者入館仍要遵守實聯制、量體溫等防疫規範；預約待取書籍保留日至8月4日，如逾期未取將全數上架，讓讀者可於館內直接借閱，館內1樓另加設預約取書櫃枱，節省等待時間。

屏東縣立圖書館總館開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳擺滿一堆堆待消化的預約書, 昨天起暫停在架書預約。圖／屏東總圖提供
屏東縣立圖書館總館開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳擺滿一堆堆待消化的預約書, 昨天起暫停在架書預約。圖／屏東總圖提供
屏東縣立圖書館總館 昨天起暫停在架書預約，讓館員加快整理館內圖書，為下周重新開放做好準備。圖／屏東總圖提供
屏東縣立圖書館總館 昨天起暫停在架書預約，讓館員加快整理館內圖書，為下周重新開放做好準備。圖／屏東總圖提供

屏東縣政府 圖書館 疫情

延伸閱讀

海外旅遊有望？ 從網路聲量看話題的輿情重點

防疫降級嘉義縣餐廳有條件內用 業者：合菜分菜困難

殯葬解封 北市府：建議首長或民意代表盡量不參加公祭

慶解封 4折閃購！台北遠東一泊二食 客房吃烤鴨回歸

相關新聞

大廳堆滿待領取預約書...屏東總圖微解封風景

屏東縣立圖書館總館微解封後開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳堆滿待領取的預約在架書，因...

泉成集團提資遣 百貨餐飲全歇業

撐不到解封，由汕頭泉成沙茶火鍋店起家的「泉成餐飲集團」前晚無預警通知多家百貨公司內的旗下品牌全面歇業，泉成昨撤掉官網低調...

金門愛心蜂蜜檸檬 慰勞林務所

屏東九如的檸檬傳出滯銷，金門縣農會特別透過管道採購100公斤，希望幫農友行銷農產品，也讓金門民眾能享用最新鮮的檸檬。為了...

高雄楠梓、橋頭4000戶停電 原因查到了

北高雄昨晚不平靜，楠梓區監理南街、橋頭新市鎮晚間9時許接連發出爆炸聲響後停電，共有4000戶受影響，直到晚間11點還約有...

高雄楠梓疑電線桿起火跳電 4000戶受影響

高雄市楠梓區監理南街晚間9時許疑似因電線桿起火，整條路口瞬間陷入黑暗，約4000戶受影響，有民眾疑似受困電梯，高雄市消防...

國民黨高市黨部慰問觸電罹難者家屬 籲市府查清原因

高雄市高姓婦人本月19日傍晚行經鳳山區淹水地帶，疑似觸電倒地，搶救多日昨天不治。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮今天下午前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。