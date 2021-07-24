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大廳堆滿待領取預約書...屏東總圖微解封風景
屏東縣立圖書館總館微解封後開放單一窗口供民眾領取預約書，到昨天尚有近3000本預約書待取，大廳堆滿待領取的預約在架書，因應疫情降級，總圖昨天起暫停在架書預約，讓館員加快整理館內圖書，為下周重新開放做好準備；7月27日將適度開放民眾入館，同時段容留人數限200人，圖書預約申請將回歸正常，在疫情平緩之際，讓閱讀再度成為美好的日常。
屏東縣政府表示，圖書館從上周二起啟動單一窗口取、還書服務，同時恢復線上預約，並特別提供可預約架上書20本、通閱10本，同時啟動單一窗口取、還書服務，讀者如果要借閱書籍，只要上網預約，館員將主動以電話通知，即可在10天保留期限內，至取書窗口領取預約書。
據統計，7月13日至22日全縣預約申請冊數累積達1萬5000冊，尤以首日預約冊數最高，有2800多冊，預約踴躍。館員不僅要處理歸還書上架，也得一本本查找讀者預約書。
文化處說， 從5月中閉館前已經預約、尚未取書的書籍量眾多，全縣總計預約書待取近5000冊，總圖就佔了一半以上，一堆堆的預約書待消化；總圖昨天已暫停在架書預約，讓館員加快整理館內圖書，開館後，圖書預約申請將回歸正常，外借中可預約8本，通閱4本。
文化處指出，總圖開館將實施入館人流管控，同時段容留人數限200人，超過容量採一進一出方式管控，惟1樓兒童閱讀區暫不開放，全館採梅花座、架設隔板，讀者入館仍要遵守實聯制、量體溫等防疫規範；預約待取書籍保留日至8月4日，如逾期未取將全數上架，讓讀者可於館內直接借閱，館內1樓另加設預約取書櫃枱，節省等待時間。
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